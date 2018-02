Pocas balas en la pistola

Derbi dramático el que tendrá lugar hoy en El Arcángel. El Granada CF no puede fallar más si no quiere alejarse de las primeras posiciones y luchar por el ascenso, mientras que el Córdoba está ante una de sus últimas oportunidades. Los verdiblancos afrontan el derbi andaluz con la sensación de que si quieren seguir en Segunda División la próxima temporada tienen que empezar a sumar de tres en tres a partir de este mismo fin de semana. Además, los locales contarán hoy con el estreno en el banquillo de José Ramón Sandoval. El técnico, que ya obró el milagro con el Granada en Primera División, quiere volver a lograrlo con su nuevo club. El Córdoba, que ha realizado diez fichajes durante el mercado invernal, entre los que se encuentra José Antonio Reyes, no puede fallar hoy ante su público, ya que está situado en la antepenúltima posición con 19 puntos, a once del UD Almería, que es el equipo que marca el corte del descenso a Segunda División B. El equipo del califato ha sumado en lo que va de temporada quince de sus 19 puntos en casa.

entrenador nuevo...

José Ramón Sandoval encara el encuentro de hoy recién aterrizado en Córdoba, pero con la intención de luchar para cambiar la mentalidad de un equipo y un club que están hundidos en el pozo de Segunda División. Los locales han confiado en el técnico madrileño para dar un cambio de rumbo a una dinámica que no puede ser más negativa. Sandoval es un entrenador con carácter, algo que también suelen mostrar los equipos a los que dirige. El técnico apostará por reforzar la parcela defensiva y construir un equipo sólido atrás para crecer desde ahí. El Córdoba intentará hacer bueno hoy el factor sorpresa.

revolución

Motivado por la comprometida situación en la clasificación, el Córdoba ha hecho prácticamente una plantilla nueva para la segunda vuelta de la competición. El conjunto del califato ha dado la baja a Dani Pinillos, Jaime Romero, Jona Mejía, Carlos Caballero, Sasa Markovic y Joao Alfonso. Siete bajas subsanadas con las incorporaciones de Narváez, Eneko Jauregui, José Antonio Reyes, Aythmi Artiles, Quiles, Quim Araujo, Jesús Valentín, Álex Quintanilla, Bruno Motelongo y Franck Bamboc.

la defensa

Es la línea que más ha intentado potenciar el Córdoba. Aythami Artiles debe ser el referente de la zaga, una zona en la que los locales han tenido numerosos problemas. En el eje estará acompañado por José Antonio Caro o Josema, mientras que los costados pueden ser para José Manuel Fernández y Jesús Valentín. El doble pivote estará formado por Aguza y Edu Ramos o Quim Araujo, que ya debutó la semana pasada.

el ataque

Cuatro entrenadores ha tenido el Córdoba en lo que va de temporada, pero hasta el momento todos han contado con Sergi Guardiola, que es el jugador con más minutos de la plantilla. El delantero ha marcado 16 de los 30 goles de su equipo, por lo que monopoliza más del 50% de los tantos verdiblancos. Detrás del exjugador del FC Barcelona se suelen situar Javi Lara o Javi Galán, aunque hoy podría debutar como titular José Antonio Reyes, uno de los últimos en incorporarse a la plantilla.

fragilidad

La mejora deportiva del Córdoba para intentar salir de abajo tiene que empezar por la defensa. Los locales son los que más goles encajan de toda la Liga 123, ya que han recibido 49 tantos en 26 partidos. Su fragilidad atrás provoca que no saquen partido a su producción atacante. El conjunto del califato es el segundo de los últimos diez clasificados que más goles marca, pero su defensa impide sacar más provecho.