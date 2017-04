Ponce: "El gesto no iba hacia la afición"

Ezequiel Ponce compareció tras el partido ante los medios para pedir "disculpas" a la afición por su gesto tras el 1-3, y para matizar que este no iba dirigido a la grada, si no a una persona que le "insultó durante el calentamiento".

"Primeramente, pedir disculpas por el gesto que he hecho después de convertir ese gol", antepuso el rosarino, que contó que su "enojo era con una persona porque en el calentamiento me ha insultado y me he sentido muy tocado por la situación que estoy viviendo". "Aprovecho también para pedirle disculpas a esa persona. El problema no era con la afición", insistió.

Estoy arrepentido. Es una situación horrible que te pite tu estadio. Pido disculpas"

Reveló que se sintió "mal" y "muy dolido" al ser pitado por toda su afición: "Sentir que todo un estadio esté en contra de uno es una situación horrible, pero entiendo a la afición. Al que se haya sentido insultado, le pido disculpas, y le agradezco por seguir apoyando este equipo".

"Sin duda que estoy arrepentido", continuó Ponce, que reconoció que "es algo que no tengo que hacer porque es una falta de respeto, primero a mis compañeros y después a la afición. Ellos dejan sus cosas, pagan sus entradas para apoyarnos, y la verdad es que he estado mal".

"Mis compañeros están conmigo", comentó el jugador propiedad de la Roma sobre las explicaciones que ofreció en el vestuario: "Estoy dolido también por ellos".

Una de las imágenes fue ver al ex granadinista Siqueira hablando con Ponce al oído tras el pitido final. El argentino le agradeció el "consejo" al brasileño, que le dijo que estuviera "tranquilo, que hay que tener cabeza en estos momentos, y que entendía que era difícil".