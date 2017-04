Ponce pone la cara

Pocos minutos de juego lleva el argentino Ezequiel Ponce en las últimas diez jornadas, lo que sin embargo no obstaculizó su llamada para jugar un amistoso con la selección sub 20 albiceleste. Ni tampoco para comparecer en rueda de prensa para dar la cara ante la situación del equipo, ensalzando el punto logrado en Riazor y negando una supuesta dejadez de los jugadores en los últimos minutos del partido en A Coruña.

"No comparto lo que está diciendo porque a lo que nosotros nos valía era ganar el partido", espetó a un periodista cuando le cuestionó por el conformismo del Granada en los minutos finales en Riazor, y añadió que "hicimos todo lo posible por llevarnos un resultado positivo". Sin embargo, explicó que "el partido se fue dando de una forma y tuvimos a Memo con un gran nivel, y gracias a eso pudimos llevarnos lo que nos merecíamos de Coruña", sentenció el rosarino.

Es una situación complicada. Jugarán lo que realmente tengan ganas de ponerse en ella"

Ponce sí admitió que en el duelo pasado en Riazor, el Granada no consiguió "el resultado esperado": "Sinceramente, no fue el que íbamos a buscar". Aún así, destacó haber "dejado la portería a cero", y que el punto sumado a orillas del Cantábrico es "importante para validarlo este fin de semana contra el Valencia".

Un encuentro para el que Ponce pide protagonismo para su equipo, ya que "estamos en nuestro campo y ya todos sabemos lo que pasa cuando el Granada juega en su ciudad". "Tenemos dos encuentros en casa que iremos a enfrentarlos con el objetivo de sacar los seis puntos que nos hacen tanta falta. Sí que son dos rivales importantes, pero estamos en casa y ahí se nos dan mejor las cosas", añadió el futbolista cedido por la Roma.

Puesto que Ponce es uno de los habituales del banquillo, cuando no de la grada, se le cuestionó sobre la falta de calidad en los relevos del equipo cuando no pueden estar hombres como Carcela o Ramos. Dijo el argentino no compartir esa percepción generalizada y puso el ejemplo de Boga frente al Barcelona, ya que "en la primera pelota que toca le convierte al Barcelona, nada menos". "No creo que ese sea el problema del equipo. Obviamente tenemos déficits que mejorar, pero no viene por ahí", comentó Ponce, pero repreguntado para que diera una respuesta con más contenido, resumió en que "es algo colectivo. Seguramente lo tengamos que trabajar como lo venimos haciendo día a día. El entrenador está para eso, para corregir nuestros errores, hacernos abrir los ojos, y darnos cuenta de dónde está la falla. Nosotros solo podemos trabajar y lo podremos mejorar de aquí final de temporada".

Respaldó totalmente a Lucas Alcaraz cuando antes del partido de Riazor le pidió "huevos" a sus futbolistas: "Lo menos que nos pueden pedir es salir a cada partido con actitud. Estamos de acuerdo con lo que nos pide el entrenador. Es una situación delicada y todos lo sabemos". A este hilo, lanzó un mensaje a sus propios compañeros: "Jugarán los que realmente tengan ganas de ponerse en esta situación". "Tenemos que hacerle caso a nuestro entrenador y confiar en nuestros jugadores", matizó después.

"Hacía mucho tiempo que no jugaba. Mis compañeros me han ayudado lo máximo posible. Me falta esa continuidad que se necesita para estar en forma y tener confianza de cara a los partidos. Pero el entrenador me ha dado la oportunidad otra vez de tener minutos y así podré llegar a mi mejor nivel", comentó Ponce tras su vuelta a jugar ante el Deportivo, y por último, todavía tiene fe en el potencial de la plantilla: "Tenemos jugadores muy capacitados para lograr el objetivo. Lo trabajaremos como lo venimos haciendo, entrenamiento a entrenamiento, y tomando mejores decisiones llenaremos ese casillero que nos viene haciendo falta".