Portugal les pide "carácter"

Miguel Ángel Portugal, nuevo entrenador del Granada CF, ofreció su primera rueda de prensa de previa de un partido al término del entrenamiento de ayer. El técnico alabó la "actitud" de los jugadores durante los apenas cuatro días que lleva al frente del equipo, además de considerar que el plantel tiene "poderío" como para luchar hasta el final por entrar en fase de ascenso.

El preparador burgalés destacó tras sus primeros entrenamientos con el equipo "la actitud de los jugadores", que dijo que fue "muy buena", y que con ella "podemos trabajar bien y afrontar lo que queda de campeonato". "Me ha gustado mucho esa actitud", insistió el que fuera técnico de Racing y Valladolid, entre otros.

En el fútbol hay que tener personalidad y sobre todo carácter. Quiero que ahí seamos fuertes"

Al igual que contó en su presentación del miércoles, basará mucho de lo que se vea mañana sobre en campo en "las cosas buenas que han hecho con José Luis (Oltra) y con Pedro (Morilla)". "Vamos intentar aprovechar y seguir con ellas, no hacer una revolución demasiado importante porque a estas alturas hay que tener mucha calma", explicó Portugal que también reveló que ha tratado de inculcar "alguna idea que yo tengo".

"Me preocupan las jugadas a balón parado", expresó también Portugal. Un problema que no se ha solucionado en toda la temporada y con el que tendrá que lidiar el nuevo entrenador, que ha trabajado durante estos días ese tipo de acciones. "También tener alternativas de juego", anunció el técnico, que quiere "no solamente jugar de una manera, sino dependiendo de cómo el contrario se vaya comportando durante el partido, tener distintas alternativas, que no nos obcequemos siempre con la misma", añadió.

Del Rayo Vallecano le preocupa "sobre todo la inercia positiva que tienen los equipos que van arriba". No es un eufemismo para el entrenador, que piensa que "esa inercia hace que muchos balones divididos se los lleven ellos, los rebotados, que los balones al poste entren...". "Lo que quiero es que mi equipo tenga esa inercia positiva dentro del partido", concretó un Portugal al que no le ha sorprendido el nivel de la plantilla: "Ya los había visto. Son jugadores que tienen buen dominio del balón, con calidad. Lo he podido corroborar. Es una plantilla muy correcta en su comportamiento". Si embargo, contó que "a veces, a los entrenadores, nos gusta que sea algo incorrecta". Y lo explicó a continuación haciendo énfasis en la personalidad propia de los jugadores y los equipos: "Sé que muchas veces el carácter de una plantilla se forja a base de entrenamientos de carácter. Yo quiero inculcarles que para jugar al fútbol hay que tener personalidad, pero sobre todo carácter, que se note sobre el campo. Quiero que ahí sí seamos fuertes".

"En Segunda División, si le preguntas al Real Valladolid, al Osasuna, al Numancia, a todos los equipos, todos te van a decir que tienen buenas plantillas, hechas para subir", declaró Miguel Ángel Portugal, que cree que es una consecuencia de cómo "está diseñada esta Segunda División, que es una categoría muy competitiva". "Vine aquí porque me gustaba esta plantilla y porque consideraba que podíamos hacer buenas cosas, y que podíamos apurar las posibilidades que tenemos de meternos en el play off", afirmó tajante el tercer entrenador del Granada en lo que va de temporada. "No nos planteamos más que ganar este siguiente partido porque tenemos poderío y plantel para poder hacerlo", zanjó la cuestión.

Preguntado sobre la moral del conjunto granadinista, Portugal cree que está "bien". "No es que yo les dé confianza, es que ellos, siendo buenos futbolistas, tienen que tener esa autoestima", relató el preparador castellano-leonés. "En el fútbol nos guiamos por estos dos aspectos. Para los entrenadores es bueno que los jugadores tengan mucha autoestima y que no la pierdan nunca, y también es bueno que el entrenador les dé la estima para que tengan esa confianza", añadió en la contestación explicativa de su manual futbolístico para casos como el del Granada. Portugal continuó desde el punto de vista del futbolista: "Lo que trato es de darle esa confianza a todos para que no se venga abajo, que vayan arriba. ¿Que yo fallo? No me importa. ¿Que me silban? Es que eso no me importa, soy buen futbolista. Es lo que tienen que entender". "El público tiene derecho a todo, pero yo soy profesional, y lo más bonito para un profesional es cambiar la opinión del que está en la grada si las cosas no van bien", finalizó su comparecencia.