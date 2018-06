Portugal: "No vamos a regalar nada"

El entrenador del Granada CF, Miguel Ángel Portugal, advirtió al Cádiz que "al igual que nadie nos ha regalado nada y por eso estamos fuera del play off, nosotros tampoco estamos para regalar nada a nadie", añadiendo que su equipo saldrá a ganar para darle "una alegría a la afición en el último partido".

"Lo que más me preocupa es que el equipo acuse todas influencias externas de las que tanto se habla", comenzó el preparador burgalés, que abogó porque "nosotros solo tenemos que jugar un partido como profesionales que somos para ganar. Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasa en otros equipos, como los otros equipos no han tenido culpa de nada de lo que nos ha ocurrido a nosotros, que ha sido quedarnos fuera del play off por nuestros propios méritos. Los demás tienen que entrar en el play off por los suyos", sentenció.

Al igual que nosotros nos hemos quedado fuera por nuestros méritos, los demás tienen que ganar por los suyos"Me hubiera gustado sacar canteranos, pero no es el momento. Hay que se profesional y sacar al mejor equipo"

Haciendo un poco de valoración de su apenas mes como entrenador, Portugal dijo que "lo que hemos hecho ha sido intentar reaccionar a lo que cogimos", y que "dentro de lo que cabe, creo que hemos hecho un trabajo más o menos bien".

"No me planteo nada. Me espero al lunes a ver lo que pasa y no quiero hablar de esos temas porque ahora lo más importante es este partido y ganarlo. No me quiero centrar en ninguna otra cuestión", comentó sobre su futuro y si seguirá la temporada que viene.

"El partido que creo más completo, o de los que me gustan, fue el de Gijón y nada más", declaró el entrenador rojiblanco, que comentó que sólo les queda "terminar bien por nuestra afición, por nuestro propio orgullo, y sin fijarnos en otra cosa. Al menos darle a la gente esta pequeña satisfacción".

"Nosotros vamos a buscar el equipo más competitivo. No habrá más de dos o tres cambios de los que vienen jugando", avisó Portugal que se mostró algo molesto: "No podemos entrar en otras cábalas. Este es un partido para ganar. Tenemos que hacer nuestros méritos y el Cádiz los suyos. Al igual que a nosotros no nos ha regalado nadie nada y por eso estamos fuera del play off, nosotros tampoco estamos para regalar nada".

"A mí me hubiera gustado sacar jugadores de la cantera que están entrenando porque me gustan. Pero creo que no es el momento. Hay que ser profesionales y tener la conciencia de que hay que sacar el mejor equipo para ganar", finalizó.