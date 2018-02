Posesión sin gol, posesión inútil

El Granada ya está centrado en su próximo encuentro, el que disputará el domingo ante el Córdoba (El Arcángel, 16:00 horas). Ayer, la plantilla rojiblanca llevó a cabo la primera sesión de entrenamiento de la semana después de haber descansado el domingo de la pasada semana y anteayer lunes, en la que se incidió en la posesión del balón con el objetivo de, como no puede ser de otra manera, llevarlo a la red de la portería rival.

La falta de gol del Granada en sus últimas salidas es la causa determinante de los paupérrimos resultados del conjunto rojiblanco como visitante. Baste señalar que en su última victoria, la 'archirrecordada' de Los Pajaritos ante el Numancia, el equipo de José Luis Oltra marcó tres goles y desde entonces, en los siete siguientes encuentros sólo ha sido capaz de perforar la portería del equipo contrario en dos ocasiones. Al menos, uno de ellos sirvió para que el Granada lograra un punto al empatar en León ante la Cultural gracias al tanto de Joselu en las postrimerías del choque. El otro gol, obra de Álex Martínez, no sirvió para nada en Albacete (derrota por 2-1).

Chico Flores, Pedro y Ramos no se ejercitaron con el grupo en el entrenamiento de ayer

Con este paupérrimo bagaje goleador no es de extrañar que el Granada lleve casi cuatro meses sin saber lo que es sumar como visitante tres puntos de una tacada. Y eso que Oltra ha probado no pocas variantes en su juego de ataque, ya sea con Joselu o Adrián Ramos en la punta de ataque, o con ambos sobre el terreno de juego. Incluso, en el mentado partido de Albacete ninguno de los dos formó parte del once titular, aunque ambos delanteros finalmente saltaron al terreno de juego en sustitución de Espinosa, caso del colombiano, y de Rey Manak, el onubense.

Por lo tanto, con la idea de reencontrarse con el triunfo lejos de Los Cármenes, los jugadores del Granada completaron ayer una sesión de trabajo en el que el técnico rojiblanco incluyó rondos y ejercicios de posesión del balón para terminar con varios partidos en espacios reducidos.

Oltra pudo contar con casi toda su plantilla, pues no se ejercitaron al ritmo del grupo Chico Flores, Pedro Sánchez, Adrián Ramos y Ángel Montoro. Los tres primeros realizaron tareas de descarga en el gimnasio, según informó en la jornada de ayer el club granadinista a los medios. No obstante, todo apunta a que estos tres futbolistas se reintegren a los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros a lo largo de la semana y puedan estar disponibles para el encuentro que se disputará ante el Córdoba del próximo domingo.

Por el contrario, para el encuentro ante los cordobesistas es baja segura Ángel Montoro, que sufrió una rotura fibrilar en el transcurso del encuentro que el Granada disputó el pasado viernes ante el Valladolid. Los médicos del club han determinado en cuatro semanas el periodo de recuperación del centrocampista valenciano.