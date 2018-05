Primer trámite rojiblanco

Pocos seguidores rojiblancos podían imaginar cuando comenzó la temporada y la ilusión por regresar a la Liga Santander estaba latente tras el descenso, que a falta de tres jornadas para la conclusión de la campaña su equipo no tendría prácticamente opciones de pelear por subir. Pero la triste realidad es así y en el seno del Granada CF se afronta hoy la antepenúltima cita como un mero trámite pues a nadie escapa, y a los jugadores tampoco, que el fracaso es la palabra que más se adapta a lo sucedido y hoy seguramente se notará en las gradas de Los Cármenes.

Los de Miguel Ángel Portugal reciben al Reus, un duro rival, muy incómodo y rocoso que llega a la ciudad de la Alhambra con la permanencia asegurada y sin nada en juego más allá de quedar lo más alto posible en la tabla clasificatoria. Es más, un triunfo en la instalación del Zaidín le permitiría dar caza a los rojiblancos con lo que todo ello puede suponer en un ambiente que se espera muy frío por decirlo suavemente.

Germán por Sergio Peña es la única novedad en la convocatoria de Miguel Ángel Portugal

Por ello, el club lanzó desde ayer una campaña para que cada abonado pueda comprar dos entradas a módicos precios pero aun así se espera la peor entrada de la temporada. El rival no llama la atención, las opciones de play off son ínfimas pues habría que ganar los nueve puntos en juego y esperar a que fallen todos los equipos que tiene por delante pero, sobre todo, es la desilusión la que marcará el duelo de esta tarde desde las 20:30 horas.

A la cita faltará Sergio Peña, que no se vestirá más la elástica rojiblanca en el presente curso pues ya se encuentra en su país para tratar de ganarse un puesto en el Mundial de Rusia que dará comienzo el próximo 14 de junio. El peruano está preseleccionado y tiene el permiso del club, por lo que será la única ausencia de Portugal que no ha contado con él desde su llegada.

El técnico burgalés buscará estrenar su casillero de triunfos al frente del banquillo rojiblanco y se espera que realice algún que otro cambio en el once con respecto al que jugó en Almería, donde introdujo cuatro modificaciones con respecto al de su debut ante el Rayo Vallecano. En la convocatoria que dio ayer, el veterano técnico la única novedad fue la inclusión de Germán por Peña, por lo que se esperan poco cambios en el once.

Así, se espera que la línea defensiva no presente muchas modificaciones, quedando la principal duda de la dupla en el eje del centro del campo al jugar en casa pues ante los madrileños actuó Alberto Martín y en el Estadio de los Juegos Mediterráneos apostó por Raúl Baena. En las bandas, Machís es un fijo en la izquierda mientras que Agra y Pedro se disputarán el flanco derecho. La otra duda estará en la punta de lanza. Adrián Ramos es un fijo pero queda por decidir si mantiene a Espinosa en la media punta o bien opta por jugar con dos delanteros, un sistema que ha quedado más que demostrado que no funciona en este equipo, sobre todo en la época de José Luis Oltra.

Enfrente, el Granada CF tendrá a un rival que compite siempre, que tras el Sevilla Atlético es el que menos goles encaja pero que, pese a ello, no ha pasado apuros en todo el año. Su buen nivel defensivo ha contribuido a perder tan sólo once partidos, los mismos que el Sporting que pelea por el ascenso directo. La razón de no estar más alto en la clasificación no es otra que la cantidad de empates que ha cosechado, nada menos que 16, el que más de toda la categoría en 39 jornadas disputadas.

El Reus se presenta en Los Cármenes con Aritz López Garai, su técnico de 37 años, que pasó por el quirófano el pasado 4 de mayo para ser intervenido por un problema cardíaco pero que ya está recuperado y se sentará en el banquillo del cuadro catalán. Garai no podrá contar Jesús Olmo, sancionado con cuatro partidos por la roja directa que vio en el duelo contra el CD Tenerife la pasada jornada.

En el conjunto catalán hay dos jugadores con pasado rojiblanco. En concreto en su filial. Se trata del guardameta Edgar Badía, que formara parte del Granada B en la temporada 2013-2014 pero contó con muy pocas oportunidades pues estuvo a la sombra de Stole Dimitrievski. Además, Migue García, el extremo zurdo de Huelma que ha ido retrasando su posición hasta el lateral, también pasó por filial tras formarse en el Granada 74 pero está lesionado.

A falta de tres jornadas para el final, el Reus ha sumado en la segunda vuelta los mismos puntos que en la primera ronda, lo que habla muy bien de un equipo humilde que tiene los pies en el suelo. Quizá lo que le ha faltado al Granada CF esta temporada, que hoy afronta un duelo que allá por el mes de julio cuando salió el calendario pocos esperaban que fuera tan intrascendente.