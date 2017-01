Odiar la Primera División

Leí hace no mucho en redes sociales un comentario acerca de la situación del Granada que me dio que pensar. Decía el aficionado, quizás de los más cabales que uno se encuentra en esa jungla sin educación ni escrúpulos en la que sea ha convertido Twitter, que no había saboreado nada de la Primera División, que no la había disfrutado. Ahora que el Granada lleva cinco años y medio, tenemos todos una percepción clara de lo que es la autodenominada mejor Liga del mundo, tomando la perspectiva que hace no tanto tiempo el equipo penaba en Segunda B y Tercera. Y es cierto que, siendo de un equipo modesto, se goza poco. Llegar a la élite implica que seas el equipo débil, y que pierdas más partidos de los que ganas. Podríamos justificar que, siendo lo que es el Granada, que todos los años toque salvar la categoría y con apuros es ley de vida. Pero lo que es injustificable son las tres últimas temporadas que lleva el equipo.

VA LA VENCIDA

Desde la temporada 2014-2015, el Granada CF ha sido una calamidad en los que apenas ha hecho disfrutar a su afición, sobre todo en casa. Una y otra vez la frustración se apoderaba del equipo y la grada, y cada vez con menos alegrías el equipo lograba mantenerse. Pero este año se está tocando más fondo todavía. Ha habido que esperar a un cambio de propiedad que en teoría era para mejorar para encontrarnos con un equipo que incumple los cánones de calidad estándar para competir y jugar en Primera División, que está abandonado así mismo, que piensa que lo normal ya es perder y de paliza, sin mostrar voluntad de mejora, y que no está preparado para hacer frente a situaciones habituales en esta Liga como es que fuera de casa, tu rival, como el Espanyol, se te ponga por delante en el marcador. A la tercera campaña jugando con fuego, se quema.

AÑORANZA ENVENENADA

Por cada desastre de partido de los hombres que visten de rojiblanco, fosforito y negro enlutado, más crece la añoranza de aquellos dirigentes que por muy mal que estuvieran en la clasificación, siempre dejaban al Granada en Primera. Ahora, sin ellos, el equipo se hunde y, quien más, quien menos, y con cierto punto de razón, se pregunta por qué no se contó con Pina y Cordero para este proceso de transición entre Pozzo y Jiang. La figura de los murcianos era un valor en el Granada, y ahora que el Cádiz, equipo al que prácticamente controlan, está a las puertas del ascenso a Primera, su caché estará por las nubes. No se hagan ilusiones. Ni Pina ni Cordero volverán a Granada a corto ni medio plazo, e incluso si en el club siguen los mismos que ni siquiera les dieron la oportunidad de seguir y con una patada les dijeron 'gracias y hasta siempre'. Una añoranza que, como contraprestación conlleva una cada vez mayor inquisición a los que ahora mandan.

ESTOS QUINCE DÍAS

Han servido para destrozar las últimas esperanzas de conseguir una permanencia difícil pero accesible. El imperdonable empate contra Osasuna y la vergonzante derrota en Cornellà, con la consiguiente imagen de banda mal avenida que ha dado el Granada, han hecho que la salvación pase de algo factible a un milagro. Tal ha sido el bajón que ya no se confía ni siquiera en que los fichajes arreglen el panorama. Quizás, si hace una semana contra Osasuna hubieran estado Ingason, Koné y Adrián Ramos, otro resultado y otra perspectiva se tendría. Pero como todo lo que ha pasado en este club desde junio, el club va tarde. Y esta vez sí que era vital haber estado rápidos para haber afrontado estos quince días con otros motivos.

LOS RIVALES

Da hasta vergüenza plantearse una permanencia del Granada en Primera cuando solo ha ganado un partido en 19 jornadas, y tal y como escribí ayer en este diario, el equipo sólo había estado por delante en el marcador 129 minutos. Por si la clasificación no lo dijera bien claro, esta estadística no hace nada más que avivar el fuego de un equipo fallido, de una plantilla perpetrada a base de bajas poco pensadas y altas sin remedio porque si no el equipo competiría con el filial. Esa inferioridad tan manifiesta no la arreglan cuatro arreglos puntuales de la plantilla, si no un terremoto profundo. Por eso, ni Ingason ni Koné cambiarán en exceso la faz de este equipo, ni Adrián Ramos salvará el Granada por muchos doce millones que haya puesto el chino para su equipo chino. Mientras tanto, en otros lares también se refuerzan, y al menos parece que con más éxito: lo que quieren, lo firman y rapidito. Samu García, aquella perla del Málaga se ha ido ¡al Leganés!. Las Palmas quiere a Jesé y Calleri, como si fueran baratos. Y si no fichan, tienen otros activos. El Sporting ha cambiado de entrenador y hasta el Osasuna, ahora último, está compitiendo, algo de lo que está muy lejos este Granada ahora mismo. Y ahora se depende de los rivales.