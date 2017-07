Pronto y a buen precio

El granadinismo va a tener que ir acostumbrándose a los tiempos de la Segunda División. Ya no habrá fines de semana de descanso por partidos internacionales, la Liga durará más y tendrá más encuentros, es inhabitual que se dispute algún partido en un día que no sea sábado o domingo, los horarios serán más normales y no parecerá que los ha puesto un extraterrestre...

Esos mismos tiempos indican que aunque pudiera parecer que el club rojiblanco ha lanzado su campaña de abonados tarde, con menos tiempo de maniobra que otros cursos, no es así. De hecho, el Granada ha sido uno de los clubes de Segunda que antes ha anunciado los precios de los carnés para el curso venidero, ya que actualmente son más los conjuntos de la categoría que aún no han iniciado su campaña de abonados que los que sí lo han hecho.

Hasta once escuadras no han dado a conocer aún sus precios para la temporada venideraEl Osasuna lanza su abono más económico en 220 euros y el Lorca en sólo 50 euros

Eso sí, la mayoría de escuadras importantes de la categoría, las que a priori van a luchar con el Granada por el ascenso, tienen una masa social más grande y representan a ciudades más importantes, sí que lo han hecho. Y la comparativa de precios entre los anunciados por el club nazarí el pasado jueves y los de estos clubes indica que los carnés aquí son más baratos, aunque hay otras entidades que despachan sus abonos, incluso, por menos dinero.

Simplificando, y dejando siempre a un lado las tarjetas para niños, jóvenes, jubilados u otros colectivos como desempleados, que en la mayoría de las entidades obtienen reducciones de precio, los abonos del Granada están en la horquilla de los 120 a los 395 euros. Incluso, los descuentos que este verano van a aplicar los gestores rojiblancos permiten a un abonado que traiga a otro nuevo tener su carné por 130 euros sin necesidad de tener que formar parte de la grada de animación.

Los abonos más baratos de otros 'gallitos' de la Liga como Osasuna (220 euros), Valladolid (180 euros) o Zaragoza (198 euros) tienen precios más altos. También los van a tener los del Sporting de Gijón, que presentará su campaña en breve trascendiendo de la misma que los carnés costarán, aproximadamente, entre 190 y 475 euros, y el Real Oviedo, que seguramente congele los precios del año anterior, con los carnés más económicos por encima de los 200 euros.

En Alcorcón, el aficionado que menos se rasque el bolsillo tendrá que soltar 135 euros, aunque la cantidad baja a 80 si repite de la pasada campaña.

Eso sí, el Valladolid ha copiado la medida llevada a cabo el verano anterior por el Levante, por lo que todo hincha pucelano que obtenga su abono antes del 23 de julio, tendrá gratis, si el equipo asciende, el de la Liga 2018/19 en Primera. Hay que recordar que el Granada anunció un cuarenta por ciento de rebaja en el carné de Primera, si hay ascenso, para el que obtenga su tarjeta ahora.

El Albacete, que acaba de subir, aún no tiene precios, pero todo el que fuese fiel al equipo en la categoría de plata, verá descontado ahora de su abono en Segunda lo que pagó el verano pasado por el de Segunda B.

El Cádiz también ha avanzado su campaña esta semana. Los abonados amarillos pagarán entre 110 y 370 euros, aunque el abono más barato saldrá por 70 euros al que lleve al menos dos temporadas con su carné.

Otro cuadro andaluz, el Almería, mantiene precios que son parecidos a los del Granada: 100 euros el más barato y 350 el más caro; mientras los del Nastic de Tarragona oscilan entre 80 y 300 euros, y ya se sabe que el Córdoba presentará el lunes sus planes, conociéndose que los peñistas tendrán importantes rebajas respecto al resto.

Hasta ahora, se lleva la palma en cuanto a cuidar a sus aficionados el recién ascendido Lorca, con abonos que oscilan entre los 80 euros y los 160, pero con una rebaja a 70 euros para los abonados que repitan y otra que deja el carné para todo el curso en 50 euros para los peñistas.

Además de Sporting de Gijón, Oviedo, Albacete y Córdoba, aún no han presentado su campaña para el curso venidero la Cultural Leonesa, el Tenerife, el Rayo Vallecano, el Numancia, el Huesca, el Lugo ni el Reus. En todos los casos se esperan precios similares a los de la campaña recién acabada, con una media de 100 euros en el carné más barato.

Completarán la categoría de plata el Barcelona B y el Sevilla Atlético. Como ocurre con los filiales, estas escuadras no tienen abono específico sino que sus aficionados pueden presenciar todos sus choques como local de forma gratuita con el carné del primer equipo .