"Puedo aportar llegada y golpeo"

Llegada, golpeo, sorpresa, trabajo... Esas cualidades son las que el recién llegado al seno del Granada CF Pierre Kunde asegura que puede aportar en la campaña que se inicia en 20 días. El camerunés fue presentado ayer oficialmente como nuevo futbolista de la entidad de Los Cármenes y no dudó en mostrarse ambicioso de cara al futuro, tanto el que se le viene encima en lo personal como el de su nuevo equipo. "Creo que tengo una gran llegada desde atrás que sorprende y un gran golpeo, me gusta trabajar mucho y ayudar al equipo", mencionó como características esenciales de su juego.

La presión, además, no parece hacerle temblar las piernas. El ambicioso objetivo con el que los granadinos comenzarán el curso -el ascenso a la élite del fútbol nacional- y su salto de categoría -el año pasado jugó en Segunda División B- apenas le intimidan, a juzgar por sus palabras: "Lo más importante es sentirse cómodo sobre el campo y tratar de ganar muchos partidos. Si ganas te colocas arriba en la tabla y, ahí, ya te sientes con la obligación de continuar. Granada merece volver a estar en Primera". No en vano, la atrevida misión del Granada CF para la temporada venidera es uno de los aspectos que le atrajeron para aterrizar en la ciudad y en el club. "Tenía muchas ofertas pero elegí Granada porque es un club con una gran ambición y el sitio ideal para mi futuro y para poder crecer como jugador", admitió.

Kunde actuará durante los próximos meses a préstamo por el Club Atlético de Madrid. Recala en feudo rojiblanco después de su periplo en el Extremadura UD, conjunto en el que ha anotado un total de 11 goles en 35 encuentros y donde se ha erigido como uno de los futbolistas más destacados y queridos para la hinchada extremeña. En la medular de Almendralejo es, precisamente, donde ha despuntado. Aunque puede actuar en cualquier demarcación del centro del campo, el '12' granadinista -dorsal que lucirá esta campaña- reconoció que le gusta jugar adelantado: "Me siento más cómodo jugando como mediapunta, donde lo hice muchas veces en Extremadura y donde marqué muchos goles; más que jugando desde atrás...", indicó.

Su buen hacer le ha llevado a saltar desde el Grupo IV de la división de bronce a la Segunda. Algo que espera con ansia. "Teniendo el talento y las condiciones, lo más importante es adaptarse lo antes posible a la categoría y estar cómodo", explicó. Su capacidad de juego y de llegada pueden hacerle el box to box de su técnico Oltra este curso. Para ello, también le acompaña el físico, otro de sus fuertes, como comentó. El granadinista espera suplir con sus cualidades y su polivalencia la falta de experiencia en el fútbol profesional. Con total seguridad, la de Pierre Kunde no será la última puesta en escena de un jugador de franjas horizontales. El director deportivo del Granada CF, Manolo Salvador, rastrea el mercado en busca de mejoras que apuntalen definitivamente el plantel. Ayer no estuvo en el acto de presentación de una de sus apuestas más arriesgadas "por motivos de agenda", según informó la entidad.