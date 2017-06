Puertas abre la veda

Terminada la competición en la Liga 123 a falta de la celebración de los play offs, la semana que hoy se inicia debe ser la que suponga el punto de partida del Granada CF del curso 2017-2018. Toca ponerse manos a la obra para configurar un plantel totalmente nuevo con el que se dé inicio el próximo 9 de julio a la pretemporada. De los tres nombres que llevan sonando varias semanas y se dan por hecho que serán rojiblancos, el primero en caer será Antonio Puertas.

El de Benahadux, de 25 años, se despidió el pasado sábado de la afición almeriense tras el choque de su equipo ante el Reus que se saldó con victoria por 1-0 y que permitió al cuadro de Ramis lograr la permanencia. Lo hizo en la radio oficial del club rojiblanco. El primer paso para confirmar su fichaje por el Granada CF.

Su negativa a renovar hizo que Pina y Cordero le relegaran en su última campaña al ostracismoEl almeriense ha cuajado una buena temporada anotando 8 goles en 38 partidos

Puertas ya conoce la entidad, aunque no salió en su primera etapa del todo bien a ojos de los que en aquel momento mandaban en el club que no eran otros que Quique Pina y Juan Carlos Cordero. Llegó al filial el 31 de diciembre de 2012 procedente de El Ejido tras su retirada en el Grupo IV de Segunda División B. Lo hizo con el Granada B en Primera Andaluza, con el que ascendió a Tercera. Estuvo lesionado y no pudo debutar hasta la penúltima jornada de Liga frente al Atlético Monachil, anotando además el tanto de la victoria.

Su proyección le hizo ser una pieza clave en la campaña 2012-2013 con el regreso del filial al Grupo IX de Tercera. Internacional sub 16 y con pasado en el juvenil del Villarreal, de la mano de Joseba Aguado cuajó una extraordinaria temporada, siendo fundamental para clasificar a los cachorros rojiblancos para la fase de ascenso a Segunda B. Disputó un total de 36 partidos (32 como titular) y un total de 2.744 minutos. Anotó 13 goles (2 de ellos de penalti), viendo 8 amarillas y una roja. Una expulsión que no olvidará jamás.

Fue el 19 de mayo de 2013 ante el Martos en el estadio Miguel Prieto. Corría el minuto 62 cuando, en una acción sin el balón en juego, cayó en la provocación del futbolista marteño Pepón, al que agredió. El árbitro no lo vio pero el asistente sí, mostrándole roja directa. En ese momento se dio cuenta de lo que había hecho. Y tras entrar en el túnel de vestuarios de la instalación del Zaidín, se desmoronó y comenzó a llorar, siendo consolado por Juan Carlos Cordero que trató de animarle. Había dejado a su equipo con uno menos y lo que era peor, sabía que se perdería algún partido en la fase de ascenso. Pero el Comité de Competición no tuvo piedad y le sancionó con seis partidos, por lo que ya no jugó más con el 'B'. Afortunadamente no fue necesaria su participación pues los de Aguado subieron de categoría.

Regresaba así en la temporada 2013-2014 a Segunda B y siendo importante. Hasta la jornada 29 disputó 23 partidos (20 titular), para anotar 10 goles. Pina y Cordero quisieron renovarle pero al almeriense no le convenció la oferta, por lo que la rechazó. Esto hizo que se diera orden al técnico del segundo equipo de no volver a contar más con él, por lo que los últimos meses de competición los pasó en la grada.

Encontró acomodo en su tierra para jugar en el filial de la UD Almería, donde cuajó una gran temporada en el Grupo IV. Indiscutible en la campaña 2014-2015, dio el paso al primer equipo el pasado año en Segunda A aunque le costó mucho tener oportunidades ante la situación del cuadro rojiblanco, que sufrió para lograr la permanencia. Algo similar a lo que le ha ocurrido este curso a nivel de equipo, aunque con una diferencia y es que a nivel individual ha contado para Fernando Soriano y posteriormente Ramis, los dos entrenadores que ha tenido.

Pese a ser titular en 33 de los 38 partidos de Liga en los que ha contado, ha tenido luces y sombras. Autor de 8 goles, ha dado 5 asistencias tras un inicio de temporada muy bueno. Media punta que gusta de asociarse, también puede jugar tirado a banda aunque no tiene velocidad para desbordar pero si calidad y visión de juego. Demostró su personalidad con un enfrentamiento con Luis Miguel Ramis, con quien discutió acaloradamente tras ser sustituido en Getafe con las cámaras de televisión como testigo.

Su buena temporada le hizo tener sobre la mesa una oferta de renovación pero a mitad de temporada cambió de representante, lo que provocó un giro en su intención de renovar, situación que ha aprovechado el Granada CF para firmarlo. Un regreso que se tendrá que ganar la confianza de Oltra aunque cuenta con el perfil de futbolista de calidad y buen trato de balón que tanto gusta al valenciano.

Será una semana con muchos movimientos. Por fin.

El ex jugador del Granada CF Héctor Hernández ha firmado por el Deportivo Alavés para la próxima temporada. El nuevo jugador alavesista de 26 años llega en calidad de cedido procedente de la Real Sociedad que lo cedió al cuadro rojiblanco en el mercado de invierno donde disputó un total de 13 partidos. El vallisoletano regresa a Vitoria, donde comenzó su carrera futbolística en las filas del Vitoria CF, para pasar por el Betis, Real Valladolid y el Real Zaragoza antes de recalar en las filas del equipo donostiarra. Héctor compartirá demarcación con Rubén Duarte en el lateral izquierdo del equipo alavés y será presentado como nuevo jugador de la escuadra vasca en los próximos días.

El ex jugador del Granada CF Adalberto Peñaranda no pudo llevar a la selección sub 20 de Venezuela al alzarse con el título en el Mundial de la categoría. Peñaranda provocó un penalti en el minuto 72 que lanzó él mismo pero su disparo, demasiado centrado, fue rechazado por el guardameta inglés evitando así el empate.

El delantero del Lugo José Luis Moreno, 'Joselu', concluyó la temporada como máximo goleador de LaLiga 123, tras sumar un total de 23 dianas, seis de ellas de penalti, en el presente curso. El onubense, que incluso ha pasado el reconocimiento médico con el Granada CF, será uno de los fichajes estrella de los rojiblancos de cara a la nueva temporada en la Liga 123. Joselu ha liderado la tabla de goleadores seguido de Roger, con 22, y Ángel con 21.