Puertas: "El objetivo es el ascenso y a eso es a lo que he venido"

"El Granada CF me ofrece un proyecto muy ambicioso, el objetivo es el ascenso y a eso es a lo que he venido y lo que quiero". Sin tapujos y con ambición se mostró el atacante del Granada CF Antonio Puertas. El almeriense no esconde la compleja premisa con la que parten esta temporada, pese a que aboga por tener tranquilidad y no angustiarse al ver el resultado de otros equipos fuertes. "Nuestro principal rival somos nosotros mismos, tenemos que fijarnos en nosotros e ir partido a partido", añadió.

Puertas ha vuelto esta ventana estival a la disciplina granadina después de su paso por la UD Almería una vez abandonó el filial de Los Cármenes. En palabras a los medios oficiales del club filipino, el '10' enumeró los aspectos en los que puede hacer daño: "Me considero un jugador de trabajo y de mucho desequilibrio. En el campo creo que puedo aportar último pase, aunque también me gusta llegar al área y acabar las jugadas".

Con Ronaldinho como ídolo de la infancia -"por la alegría que desprende en el campo, me encantaba verle jugar", dijo-, el polivalente jugador dio importancia también a la unidad de la plantilla: "El vestuario ideal es en el que todos son buenos compañeros y en el que, cuando uno salta al campo, se siente arropado por los demás". Puertas fue el curso pasado uno de los más destacados en las filas almerienses, pero quiere dar el salto de calidad definitivo que le lleve a competir en Primera. "Desde pequeño siempre he querido ser jugador profesional", puntualizó.