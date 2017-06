Quini completa las alas

Flancos defensivos cubiertos. El Granada CF hizo oficial ayer la contratación del que, sobre el papel, será su lateral derecho titular el próximo curso. Joaquín José Marín, conocido dentro del mundo del fútbol como Quini, se convirtió en nuevo portador de la rojiblanca. Su fichaje, junto con el aterrizaje hace unos días del sevillano Álex Martínez, completa -a priori-, los carriles prioritarios del cuadro comandado por José Luis Oltra. Ambos se perfilan como teóricos fijos en el once del técnico valenciano y ex del Córdoba CF; más si Foulquier finalmente no continúa enrolado en la dinámica granadinista, algo que está aún por ver.

Quini se erige como la quinta incorporación desde la llegada de Manolo Salvador a la dirección deportiva del club de los Cármenes y, como sus predecesores, lo hace sin causar perjuicio a las arcas granadinas, más allá del coste de su ficha anual. Firma por los próximos tres años y llega libre procedente del Rayo Vallecano, entidad con la que ha finalizado contrato este mes y con la que ha decidido no ampliar su vinculación. El futbolista, de 27 años, vestirá con las franjas horizontales después de que el Granada CF se llevase el gato al agua en unas negociaciones que no se han extendido en demasía en el tiempo. De hecho, como adelantó Granada Hoy, el cordobés tenía una oferta del equipo de su tierra, y otros como Osasuna también habían mostrado interés, aunque han sido los rojiblancos los que han logrado convencer al canterano salido de La Fábrica madridista.

El gran aval del jugador es su polivalencia; puede actuar de lateral, carrilero o extremo

Aparte de la experiencia, el gran aval del jugador nacido en el municipio de Fernán Núñez es su polivalencia. Capaz de actuar como lateral, carrilero o, incluso, extremo, se antoja como un auténtico comodín para su entrenador. Quini se vestirá de corto junto al resto de sus compañeros el próximo 11 de julio, fecha en la que Oltra y sus hombres iniciarán la pretemporada. En este momento de vacaciones, el andaluz está llamado a ser uno de los nombres importantes de cara a la campaña venidera en Los Cármenes.

Ha formado parte durante los tres últimos años -desde 2014- de las filas del Rayo, donde hasta hace unas semanas disputó en total de 27 encuentros en la categoría de plata del balompié español. También cuenta con bagaje en Primera, división en la que ha participado hasta en 44 choques durante dos cursos. Todos esos datos, como integrante de la franja vallecana. Antes, también vistió zamarras como la del Antequera, Lucena o Real Madrid Castilla. No en vano, Quini llegó a debutar con el club blanco, cuando disputó varios minutos de un partido de carácter amistoso en el año 2013. Sus inicios, empero, fueron en la cantera del Séneca CF cordobés.

Se trata de un jugador de carácter ofensivo, llegador, con más proyección en ataque que excelencia en una retaguardia en la que, pese a todo, ha mejorado sus prestaciones en los últimos tiempos. El contrato largo y el salario ofrecido por los granadinistas -que no ha trascendido- han convencido a Quini frente al resto de ofrecimientos que le llegaron a su representante. Con su llegada, el Granada CF continúa su política de 'españolización' de su plantel, aspecto principal que se habían marcado desde la cúpula del club después de los problemas suscitados las últimas campañas a causa del diverso origen de la mayoría de sus futbolistas. Es más, todos los fichajes efectuados por la entidad hasta el momento conforman un núcleo duro andaluz dentro de un vestuario que se marca el siempre complicado objetivo del ascenso. Los sevillanos Javi Varas y Álex Martínez, el onubense Joselu, el almeriense Puertas y ahora el cordobés Quini son el primer quinteto del despacho de Manolo Salvador. Cinco perfiles a los que se sumarán varios más antes del inicio del trabajo de los granadinos en el verde.