Quini, duda para viajar a Lugo

La PLANTILLA CELEBRA EL DÍA DE ANDALUCÍA.El entrenamientos e ayer del Granada Club de Fútbol finalizó con los jugadores andaluces del primer plantel celebrando el día de la comunidad autónoma. Germán, Álex Martínez, Víctor Díaz, Joselu, Chico Flores, Antonio Puertas, Quini, Javi Varas y Raúl Baena posaron, con sus compañeros y técnicos de fondo, para una fotografía en la Ciudad Deportiva. Nueve andaluces para un Granada al que algunos aficionados llaman el 'Gazpacho Mecánico'.

La primera plantilla del Granada Club de Fútbol regresó ayer a los entrenamientos con una sesión matinal de la que se ausentó Sergio Peña por motivos personales, en la que Montoro siguió trabajando en la recuperación de su lesión, y en la que Quini dio el susto al hacerse un esguince de tobillo que le hace ser duda para viajar el sábado al partido contra el Lugo (20:00 horas, estadio Anxo Carro).

El entrenamiento fue presenciado por medio centenar de peñistas del equipo

Oltra y los suyos empezaron a preparar el próximo asalto al feudo del equipo lucense, que lleva cinco partidos sin conocer la victoria y que acumula más de un mes sin ganar ante su público. El técnico todavía no ha empezado a perfilar el once titular que sacará el sábado en tierras gallegas, ya que en los últimos partidos ha alternado diferentes dibujos y también de inicio, pasando este último fin de semana al 1-4-2-3-1 después de que en las dos anteriores citas en Córdoba y ante el Valladolid optara por jugar con dos puntas, renunciando al doble pivote.

El entrenador rojiblanco tendrá prácticamente a todo su arsenal disponible después de que ayer todos los jugadores entrenaran a buen nivel y ninguno arrastrara problemas físicos derivados del partido contra el Alcorcón. Tan sólo está en la enfermería Ángel Montoro, que ayer volvió a hacer trabajo de readaptación y recuperación de su rotura muscular. Está previsto que el valenciano pueda entrar en los planes de Oltra a partir de la semana que viene, que se cumplen las cuatro semanas previstas de baja después de que se produjera la lesión.

A Montoro se le ha unido en la lista de lesionados el cordobés Quini pocos minutos antes del terminar el entrenamiento. El lateral derecho, que no ha sido titular en ningún partido este año pero que es pieza habitual en los cambios de Oltra, sobre todo para mantener los resultados favorables en los minutos finales, sufrió una entrada de Iriondo por la que cayó mal al suelo y le obligó a retirarse del partidillo que se estaba celebrando. El diagnóstico es que Quini sufre un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que sum periodo de baja dependerá de su evolución clínica, según informó la entidad rojiblanca. Eso hace que sea duda de aquí al partido del sábado, aunque con la cercanía del partido lo más seguro es que no pueda viajar.

No estuvo presente en la sesión de trabajo de ayer una de las piezas clave del ataque granadinista, el peruano Sergio Peña, que contó con permiso de club para ausentarse y resolver asuntos propios durante la mañana. Hoy volverá a la disciplina del equipo en la que será la primera sesión a puerta cerrada de la semana.

En el entrenamiento de ayer, Oltra y su cuerpo técnico hicieron mucho hincapié en la posesión de la pelota, que fue la gran protagonista de la sesión, con ejercicios de pases y circulación que culminaron en una serie de dos partidillos, uno de dimensiones reducidas y otro de once contra once. La sesión fue presenciada por medio centenar de miembros de la peña You'll never drink alone, que contaban con autorización del Granada CF para conocer las instalaciones de la Ciudad Deportiva.