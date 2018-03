Rafa Morales: "Estoy muy feliz y es un éxito"

"He tenido la paciencia necesaria para esperar mi oportunidad". Y no es para menos. Cinco temporadas al frente del juvenil A del Granada CF, manteniéndolo con holgura en División de Honor, es la carta de presentación de Rafa Morales, desde la semana pasada entrenador del Granada B, y que ayer concedió una entrevista a la web del club.

"Estoy muy feliz. Esto es para mí un éxito. Llegar al club de mi ciudad, viviendo a 15 minutos de la Ciudad Deportiva... Llevo nueve años en el club y he tenido la paciencia necesaria para esperar mi oportunidad", comentó el preparador alboloteño, que admitió que despedirse de los juveniles le "ha costado muchísimo".

Morales comentó que no va "a cambiar todo de repente", ya que cada entrenador "tiene su forma de hacer". "He hablado con el cuerpo técnico anterior, pero le daré mi toque al equipo progresivamente". "Intentaré acercarme a lo que soy y a lo que siento y quiero que los jugadores hablen y sean partícipes", añadió el nuevo entrenador del 'B' cuestionado por el enfoque que le va a dar a su nuevo equipo. "El modelo no cambia. Tenemos una estructura que nos marca a grandes rasgos cómo tenemos que ser", completó al respecto.

"Me dieron una libertad tremenda para elegir a mis ayudantes", se congratuló Morales, al que acompañan Raúl Barroso de segundo, con el que le une un "feeling" por su "modelo de juego", además de Manu Dimas como preparador físico, Álex Gutiérrez como ayudante de este, y José Antonio Martínez como analista.

Y sobre si es una tendencia la apuesta del club por gente de la casa, Rafa Morales afirma que es "algo histórico". "Hay que recalcar eso", incidió el granadino, que dijo sentirse "orgulloso" de esta apuesta. "Para eso se trabaja la cantera. Ahora lo que tengo que hacer es corresponder con mi trabajo", finalizó.