La salud saca a Ramos de Holanda El Motril cae ante el Ejido (0-5) en su primer test veraniegoUn Guadix rejuvenecido empieza el trabajo de pretemporada

La pretemporada del Granada CF está teniendo más baches en el camino de los esperados. Y estos obstáculos llegan no por los resultados, que sería algo irrelevante y subsanable al no haber comenzado aún la Liga, sino en forma de lesiones y, lo que es aún peor, de problemas de salud no relacionados con la práctica deportiva.

Esto es lo que ha ocurrido con el delantero colombiano Adrián Ramos, el buque insignia del equipo rojiblanco en la campaña venidera en Segunda. A la espera de que se conozca más información, lo que el club ha comunicado hasta ahora es cuanto menos preocupante y ha cortado el cuerpo de todo granadinista de bien: por el futuro del plantel y, sobre todo, por la salud del colombiano.

Es el segundo jugador que deja Wolfheze por lesión tras el también punta Rubén SánchezEl delantero del filial David Sánchez viaja a Holanda para ponerse a las órdenes de Oltra

El Granada informó a mediodía de ayer domingo que Adrián Ramos abandonaba la concentración que los nazaríes están completando desde el pasado martes en la localidad holandesa de Wolfheze para tratarse en Granada de "una lesión no deportiva urológica".

El club añadió que el punta cafetero "será revisado por especialistas" esta semana en Granada y queda "pendiente de evolución", lo que quiere decir que su vuelta a los entrenamientos dependerá del diagnóstico que reciba.

Ramos no había participado en el encuentro amistoso disputado el sábado por el Granada ante el Groningen holandés, que acabó con empate a dos goles, indicando la entidad que el jugador sufría una gastroenteritis.

Eso sí, el atacante se había ejercitado sin problemas desde el inicio de la pretemporada del Granada, tanto en la ciudad deportiva rojiblanca en la primera semana de trabajo como desde el pasado martes en Holanda. De hecho, en el primer encuentro amistoso en los Países Bajos, disputado el pasado jueves frente al Almere City y que concluyó con empate a tres goles, el punta jugó la primera parte con total normalidad y marcó uno de los tantos del equipo.

Hasta ayer mismo, la inquietud del granadinismo en torno a la figura del colombiano se centraba en si iba a querer seguir o no en el Granada, después de que su caché no se corresponda con un equipo de Segunda y tras haber recibido ofertas tanto de clubes de su país como de conjuntos españoles de Primera.

Con el paso de los días, el optimismo en el club ha crecido, toda vez que al jugador se le ve cien por cien integrado en la pretemporada del cuadro que dirige José Luis Oltra, que lo considera pieza clave, referencial y un jugador muy importante para el Granada en la categoría de plata. Además, detalles como el gol marcado o ser la imagen del Granada en la presentación de las camisetas vaticinan su continuidad en el equipo.

Ahora esta incidencia médica de carácter urológico ha dejado en un segundo plano todo lo citado. El único deseo de todo el mundo es que el problema que ha obligado a Ramos a volverse de Holanda a Granada sea sólo un susto y que el jugador pueda reestablecerse y estar bien lo antes posible.

La baja de Adrián Ramos es ya la segunda que sufre el Granada durante esta concentración, ya que también ha dejado Wolfheze el punta, aunque en este caso del filial, Rubén Sánchez. El joven ex futbolista del Sporting de Gijón se lesionó en los primeros minutos del amistoso del pasado jueves frente al Almere City, justo después de firmar el primer tanto de los nazaríes en esta pretemporada, y ya está en Granada para comenzar la recuperación de su lesión en la rodilla derecha.

El club informó de que el delantero del filial David Grande se incorpora a la concentración rojiblanca en los Países Bajos para cubrir estas dos ausencias. David Grande es un atacante madrileño de 26 años que la pasada campaña militó en el Lealtad y que ha sido firmado por la entidad granadinista este mismo verano para reforzar al Granada B.

El Motril, que parte como uno de los gallitos la próxima temporada en el grupo IX de Tercera, fue derrotado en el Estadio Municipal Escribano Castilla en su primer partido de la pretemporada al ceder por un claro 0-5 frente al CD Ejido, conjunto que el curso venidera volverá a militar en el grupo IV de Segunda División B.

Fue en un encuentro en el que se evidenció la falta de preparación de los jugadores costeros, que sólo llevan dos días de entrenamientos en esta pretemporada, frente a un oponente mucho más rodado y que se marca este año el objetivo de luchar por el ascenso a Segunda.

Desde el inicio se vio lo que iba a ser el partido, con los almeriense volcados sobre la puerta local, y el cuadro de José Manuel García, técnico del Motril que utilizó en cada tiempo equipos completamente diferentes, intentando presentar batalla.

En el Ejido marcador Pedro Oldoni, dos veces, y Javilillo antes del descanso, y en la segunda mitad Kevin y Carralero, este último de penalti.

Ya ha comenzado la pretemporada el Guadix CF, que apuesta este curso por la juventud y que tiene como único objetivo la permanencia en Tercera. En el cuadro accitano hay multitud de caras nuevas empezando por el banquillo, donde se estrena Luis del Moral, un técnico granadino de sólo 31 años, sin experiencia en Tercera pero con mucha ilusión por trabajar desde el primer día con una plantilla muy joven.

A la misma regresan caras conocidas que ya jugaron en el club como Juanma Titos, Alberto Coca, Edgar u Olvera. Además, se han incorporado Paco Illescas, Adri, José, Pedro Alarcón, Pablo Rodríguez y Jesús Castellar.