Ramos apunta a El Sadar

Adrián Ramos está de vuelta. El colombiano ya tiene el alta médica y José Luis Oltra le podrá alinear el domingo en El Sadar contra Osasuna. El delantero estrella del equipo rojiblanco regresa justo para el partido más complicado de lo que va de temporada y que marcará dónde está el nivel del equipo rojiblanco tras encadenar seis victorias en siete encuentros. Se dará la circunstancia de que el santanderino puede regresar a la convocatoria para viajar al estadio donde marcó su último gol con el equipo rojiblanco en la penúltima fecha de la pasada Liga en Primera División. Ahora bien, en manos de José Luis Oltra estará que juegue de inicio o se quede en la banca.

Ya la pasada semana, Adrián Ramos trabajó con la misma intensidad que sus compañeros, sobre todo en la recta final de la misma. Que el anterior partido fuera en lunes, ante un rival de abajo como el Lorca, y que desde que Ramos se lesionó el once tipo ha funcionado de maravilla hizo que no importara que recibiera el alta médica por la lesión muscular que sufrió a finales de septiembre ante el Córdoba. Ayer ya obtuvo el beneplácito de los servicios médicos para poder ser alineado el domingo. Sin embargo, al entrenador se le abre una nueva disyuntiva. La lesión de Ramos había aparcado el debate en ciernes que se produjo cuando, frente al Córdoba, Oltra cambió el dibujo, abandonando el sistema de dos puntas (Ramos y Joselu) para jugar con una sola referencia arriba. Ante los verdiblancos optó por el colombiano, dejando a Joselu en el banquillo y entrando este en la segunda parte. Con el cafetero fuera de servicio, el onubense cogió su puesto y ha sido protagonista en esta racha positiva del equipo al marcar en cinco de los últimos siete encuentros. ¿Qué hará Oltra? ¿No tocar lo que hasta ahora ha funcionado? ¿Volver a los dos delanteros? ¿Dar descanso a Joselu, muy cargado de partidos, y poner arriba a Ramos? ¿Renunciará al delantero que casi le asegura un gol en cada partido? La papeleta no es sencilla.

La idea de darle reposo a Joselu no parece descabellada ya que en el entrenamiento de ayer realizó "trabajo de recuperación en gimnasio y piscina aquejado de una sobrecarga en el abductor de la pierna izquierda", tal y como informó el club. Usarle de revulsivo para que descanse algo más y situar a Adrián Ramos en la titularidad podría tener ahí su mejor justificación, máxime cuando el colombiano ya sabe lo que es marcarle al Osasuna. El último gol que marcó en partido oficial el ariete fue frente al conjunto navarro en la jornada 37 de la Liga del año pasado, aunque no sirvió para nada porque luego fue remontado por los locales (2-1).

Una buena noticia que no deja de ser un quebradero de cabeza para Oltra, que tendrá que tomar una medida que quizás no guste a ninguno de los implicados. Lo que tiene ser uno de los favoritos al ascenso y tener esa plantilla.