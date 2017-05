Ramos aún deshoja la margarita

Adrián Ramos puede seguir en el Granada, pero no lo tiene claro. En varias ocasiones, el colombiano, fichaje estrella del mercado invernal, ha expresado sentirse a gusto en el club y la ciudad, pero el descenso a Segunda, en un jugador que este curso ha jugado en Champions, ha alterado los planteamientos iniciales, tanto de la entidad como el futbolista. Ayer tuvo la oportunidad de comparecer en rueda de prensa y aclarar su destino, pero el de Santander de Quilichao sigue deshojando una margarita. Parece que los pétalos durarán hasta bien entrado el final de la temporada.

Ramos intentó capear la primera pregunta sobre su futuro aludiendo al "ahora", en el que "sólo pienso en lo que resta de temporada y ya llegará el momento de hablar de ese tema". Pero no pudo con la repregunta: "Yo acá estoy contento y me han tratado muy bien. Obviamente queremos continuar con un proyecto que tiene muchas aspiraciones, pero ahora solo pienso el terminar la temporada de la mejor forma". De un lado, dice querer seguir, pero de otro, no lo afirma de forma categórica. Estar en Segunda no debe ser agradable para un hombre de su nivel.

Por otro lado, Adrián Ramos se centró en otros asuntos de la actualidad del equipo. Aludió a que en los partidos que quedan "tenemos un compromiso con Granada" y "debemos ser profesionales con la hinchada". Afirmó que "es muy duro trabajar con el descenso", pero "hemos de intentar terminar de una buena forma y darle una alegría en lo que resta a la afición".

Darle un mensaje a los seguidores "es difícil después de un año donde siempre respaldaron y apoyaron, y al final se baja", reconoció el colombiano, que abogó por demostrar que "queremos ir para a adelante más allá de la situación que se está viviendo".

Para Ramos, el descenso se debió a que "en muchos partidos no fuimos competitivos y eran fundamentales, donde debieron sacarse puntos, y eso hace la diferencia". Dijo que el plantel ha asimilado "poco a poco" la situación y que sienten el "respaldo del club".

Y con respecto al Real Madrid tiró de tópicos: "Es uno de los mejores clubes del mundo, con una gran plantilla y jugadores que hacen las diferencias. Tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar una buena imagen".