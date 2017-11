Ramos sigue sin entrenar

El delantero colombiano Adrián Ramos tampoco pudo entrenar ayer bajo las órdenes de José Luis Oltra en el tercer entrenamiento de la semana. El jugador sigue aquejado de una gastroenteritis que ya le dejó fuera de la sesión del martes, y que se une a las molestias musculares que sintió en la semana anterior que le dejaron sin jugar en León. Si el futbolista santanderino no puede trabajar hoy sobre el campo, su presencia en el partido del domingo contra el Huesca quedará en entredicho.

La del delantero fue la única baja con la que tuvo que lidiar ayer el técnico granadinista para llevar a cabo un entrenamiento centrado en la finalización de las jugadas, uno de los debes del Granada CF, que el domingo frente a la Cultural Leonesa marró muchas ocasiones por falta de puntería.

Como es habitual en las primeras sesiones semanales, José Luis Oltra no dio pistas sobre el posible once, ni siquiera en el partidillo que cerró el entrenamiento y del que se retiró el defensa central Chico Flores como medida de precaución para que no fueran a más unas pequeñas molestias musculares.