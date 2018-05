Reacción o punto final

Ha desperdiciado tantas balas el Granada CF en los desastrosos dos últimos meses y pico de competición firmados que ya sólo le queda una en el cargador. Si la aprovecha esta tarde-noche en Almería dispondrá de una oportunidad extra, seguirá con vida, pero si no es capaz de sacar los tres puntos y aumenta su racha de malos resultados ya sí que será el punto y final, habrá perdido las pocas opciones reales que le quedan de poder pelear por el ascenso en las eliminatorias.

Los fallos de los contrarios le siguen dando vidilla. La inesperada derrota sufrida por el Numancia el viernes en Lorca, únida al hecho de que el Cádiz, que tiene que visitar el Nuevo Los Cármenes en la última jornada, no juega hasta el lunes, ha provocado que el justificado pesimismo tras la derrota ante el Rayo Vallecano se haya convertido en un '¿y si todavía fuera posible?'.

Es evidente que sí que es viable. Quedan doce puntos en juego, la renta con algunos de los seis primeros clasificados es recuperable y aún quedan enfrentamientos directos y partidos complicados para todos. Eso sí, el Granada tiene que ganar los cuatro partidos que le quedan, y justo ahí radica la base de las dudas, en si el equipo será capaz de demostrar de una maldita vez ese potencial que todos dicen que tiene.

Sólo la victoria en el Juegos del Mediterráneo en el choque que comienza a las ocho impedirá que el duelo de hoy sea un punto y final a la temporada rojiblanca. El segundo partido con Miguel Ángel Portugal al frente, que se estrena a domicilio, tiene que ser el de la esperada y ansiada reacción. En caso contrario, apaga y vámonos.

Llega el Granada al partido en su peor momento, con diferencia, del curso. Sólo una victoria en los diez últimos choques, seis seguidos sin ganar y derrota en los dos más recientes. Además, los equipos de abajo no se le dan bien y en sus últimas salidas ha firmado un empate y cuatros chascos. Están puestos todos los mimbres para que pierda, a ver si así vence.

Para intentar lograrlo, Portugal confía casi en los mismos que frente al Rayo. Sólo ha introducido una novedad en la convocatoria respecto al pasado choque, que ha sido la entrada de Sergio Peña en lugar de Germán. El resto, los mismos, toda vez que no hay sancionados y que Montoro, el único jugador que ha estado esta semana con problemas físicos, se ha recuperado y está disponible para el vital encuentro.

Además de Germán, se han quedado fuera de la citación por motivos técnicos Menosse, Iriondo, Hjulsager, Manaj y Antonio Puertas.

Salvo sorpresa mayúscula, serán titulares de nuevo Javi Varas, Víctor Díaz, Chico Flores, Saunier, Alex Martínez, Kunde, Machís y Adrián Ramos. Se supone que Montoro también está para jugar de inicio, por lo que las dudas están en si Kunde juega en el medio centro o de enganche y si siguen actuando de inicio Alberto Martín y Agra o hay opción para otros futbolistas como Raúl Baena, Espinosa, Pedro o Sergio Peña.

El Almería no se juega tanto como el Granada pero casi. Ha reaccionado tras la salida del equipo de Lucas Alcaraz sumando cuatro puntos en los dos últimos partidos con Fran Fernández. Tiene que ganar para alajerse del descenso, aunque seguirá fuera del mismo pase lo que pase hoy.

Los almerienses recuperan a los dos únicos jugadores que estaban entre algodones, Jorge Morcillo y Tino Costa, aunque lo previsible es que ninguno regrese a un once titular en el que tendrán cabida los ex rojiblancos Estupiñán y Sulayman. Lo esperado es que el entrenador apueste por repetir el once de la pasada semana en Tenerife.

Se espera una buena entrada en el Juegos del Mediterráneo, con varios centenares de aficionados rojiblancos animando en directo al Granada en un partido vital para su futuro.