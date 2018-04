Reacciona hoy o nunca

Nuestras opciones pasan por ganar sí o sí. La frase de Pedro Morilla en la rueda de prensa del viernes resume a la perfección la importancia del partido que a las seis de esta tarde disputará el Granada CF en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros ante el Sevilla Atlético, colista de Segunda.

Es un hoy o nunca. Si la victoria para los rojiblancos tampoco llega ante el filial hispalense las opciones de ascenso directo rozarán lo inalcanzable y la zona de promoción quedará aún más lejos. Números aparte, si el Granada no es capaz de ganar al último de la categoría, como ya pasó hace dos semanas en la visita a Lorca, la crisis ya será galopante, Pedro Morilla vería peligrar su futuro al frente del equipo y la decepción será mayúscula.

Nadie piensa en eso. Todo rojiblanco de bien sólo tiene en menta la victoria y que el choque de esta tarde suponga un punto de inflexión para ir sin freno hacia arriba. La situación es preocupante, pero el equipo tiene calidad y capacidad como para voltearla, aunque todo pasa irremediablemente por reencontrarse con el triunfo.

Los números del pasado, mejor ni mirarlos. El Granada llega a Sevilla en su peor momento de la temporada, ya que en las seis últimas jornadas sólo ha sido capaz de sumar cuatro puntos merced a cuatro derrotas, un empate y un triunfo. La mala racha de los rojiblancos, que vienen de empatar en casa ante Osasuna (1-1), es especialmente preocupante como visitantes, con siete partidos consecutivos recibiendo goles y derrota en seis de ellos, la última la citada ante un Lorca que llevaba varios meses sin ganar (3-2).

Aún hay más. El Granada sólo ha vencido en una de sus once salidas más recientes y sufrió su primera derrota en casa ante el propio Sevilla Atlético, que hasta ese día en el Nuevo Los Cármenes no había ganado ningún encuentro.

Para que todo esto quede en el olvido, Morilla recupera a dos pilares fundamentales en su esquema que estaban lesionados: el punta colombiano Adrián Ramos y el central francés Matthieu Saunier. Es previsible el regreso de ambos al once titular, aunque no está nada claro cuántos minutos les permitirá su estado físico estar sobre el terreno de juego. Si no salieran de inicio, lo previsible es que haya continuidad para Germán atrás y Manaj arriba.

Parece seguro el retorno al once del extremo portugués Salvador Agra, suplente en los dos últimos partidos por unos problemas físicos de los que ha mejorado, mientras que la gran duda está en la portería, ya que las últimas malas actuaciones del meta Javi Varas podrían dar la titularidad bajo los palos al portugués Rui Silva.

El resto, los mismos que contra Osasuna, con la duda de si en la izquierda seguirá apostando el técnico por Antonio Puertas o habrá opción de inicio para Pedro o Espinosa.

El técnico no podrá contar para el choque con el extremo venezolano Darwin Machís, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción, ni con el medio Raúl Baena, lesionado. En la lista de 18 confeccionada ayer tras el último entrenamiento a puerta cerrada sorprendió la ausencia por decisión técnica de Sergio Peña. También se quedan fuera los habituales de las últimas semanas: Iriondo, Menosse y Hjulsager.

En el filial hispalense, que tiene pie y medio en Segunda B pese a que en las últimas jornadas ha mejorado sus resultados, el técnico Luis García Tevenet, tiene la duda del delantero Marc Gual, con problemas físicas, y deberá volver a improvisar en el lateral zurdo, puesto que ocupará un central desplazado, Álex Muñoz, por las lesiones de José Joaquín Matos y Borja San Emeterio.

Así, la única incógnita del técnico sevillano es la identidad del mediapunta, Curro o Mena, ya que el elegido para acompañar a Fede San Emeterio en el doble pivote será Aburjania.