Reaparece... con el PSG

Mientras que en Granada las aguas bajas turbulentas por la complicada situación deportiva del equipo en su lucha por el ascenso (tanto es así que el club ha requerido de los servicios de un psicólogo para motivar a la plantilla esta semana), su dueño y presidente Jiang Lizhang reapareció ayer públicamente. Lo hizo, eso sí, sin salir de casa, durante el congreso Soccerex celebrado en la ciudad china de Zhuhai, y que reunió durante los dos últimos días a los principales clubes, empresas e instituciones futbolísticas del planeta. En concreto, Jiang presentó un acuerdo con el Paris Saint-Germain mediante el cual, su empresa de marketing deportivo, Desports, gestionará los derechos de imagen del gigante francés en el país asiático. La foto quedará para el recuerdo: el presidente y propietario del Granada CF, codo con codo nada menos que con Nasser Al-Khelaifi, el de los 200 millones por Neymar.

La presentación del acuerdo entre la empresa de Jiang Lizhang y el Paris Saint-Germain no afecta al Granada CF en nada. Forma parte del trabajo y de la forma de vida del propietario del club rojiblanco. Su reaparición en China se produce en el momento más complicado de la temporada en el equipo, con la peor racha de resultados del curso, con un entrenador discutido por la grada debido al mal juego, y con la alarma que provoca, no la falta de movimientos dentro del club, si no de la tardanza en la toma de decisiones y la aparente ausencia de una persona con poder ejecutivo. En las últimas horas, la imagen de Jiang Lizhang se está viendo afectada de cara al público granadino, que ha visto que los cambios no han ido a mejor mientras ven a su presidente codearse con los gerifaltes del fútbol mundial (al Soccerex también acudió la vicepresidenta de la FIFA, Fatma Satmoura) y se especula con el posible fichaje del barcelonista Andrés Iniesta por el Chongqing Lifan, el equipo chino también propiedad de Jiang.

Estamos convencidos de haber encontrado en Desports el socio adecuado"

El acuerdo entre Desports y el PSG se presentó ayer pero entró en vigor en enero. Está previsto que le reporte al club parisino más de 20 millones de euros, según las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación, en concepto de ingresos comerciales y de patrocinio. La duración de la entente es de tres años. No es la primera, ni será la última vez, que el nombre de Jiang Lizhang aparece relacionado con los peces gordos del fútbol. Una de sus compañías gestiona los derechos de imagen de la LaLiga en China, también tiene un acuerdo con Gerard Piqué para desarrollar una competición de videojuegos, y entre su nómina de asesores figuran estrellas como Hernán Crespo. Además del poseer el Chongqing Lifan de su país, en recientes fechas comenzó a controlar el accionariado del Tondela (Primera División portuguesa), compró el 60% de las acciones para presidir el Parma (Segunda italiana), y adquirir también el 5% de los Minnesota Timberwolves, de la NBA.

Tal cantidad de frentes y de presidencias a su cargo (Desports, Parma y Granada CF) levantan las suspicacias de la afición, ya que dirigir un club profesional y de la exigencia del rojiblanco requiere una dedicación casi en exclusiva, a pesar de que Jiang suele aparecer al menos cada dos partidos en casa en Los Cármenes. Esta multitud de responsabilidades y poder afrontarlas con garantías de éxito son los debes de un presidente que, por lo menos, nadie puede negar que esté mal relacionado.