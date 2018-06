El 'Recre' sí que se mueve

La temporada 2018-19 del Granada CF está empezando por abajo. El club anunció ayer dos renovaciones y un fichaje que andarán a medio camino entre el primer equipo y el Recreativo, que así pasará a llamarse el 'B' a partir del 1 de julio. La entidad anunció la prórroga del contrato del brasileño Jean Carlos, la ampliación del de Aarón Escandell, y la llegada de Javier Ontiveros, un delantero madrileño que no tiene nada que ver con el futbolista del mismo nombre que actualmente juega en el Valladolid pero que pertenece al Málaga CF. Lo que queda por definir es quién se hará cargo del banquillo recreativista para el próximo curso. Todo hace indicar que volverá a ponerse al frente Pedro Morilla, y que Rafa Morales, quien sustituyó al primero cuando se hizo cargo del 'A', regresaría al juvenil.

La renovación que afecta más directamente al primer equipo granadinista es la de Aarón Escandell. El futbolista valenciano ha formado parte de la primera plantilla granadinista al ser tercer portero. No ha debutado todavía con 'los mayores', pero estuvo convocado en los cuatro partidos en los que estuvo ausente Javi Varas. Rui Silva fue el titular y el de Carcaixent permaneció en el banquillo de los suplentes. Su rendimiento se mide en el filial, con el que ha sido titular indiscutible durante 32 partidos. La extensión del nuevo contrato del jugador amplía su vinculación con el Granada hasta la temporada 2019-20.

Otro jugador con ficha del filial pero que ha estado a medio camino entre la primera y la segunda plantilla es el brasileño Jean Carlos. El extremo renovó su vinculación con el Granada una temporada más, por lo que sumará una tercera campaña en el equipo rojiblanco. El futbolista, que disputó 24 partidos y anotó un gol, por su edad todavía puede ocupar plaza en el Recreativo aunque debute con el primer equipo, algo que aún no ha sucedido.

El fichaje es el de Javier Ontiveros. Se trata de un delantero de 22 años nacido en Madrid el 1 de abril de 1996 que esta temporada ha militado en el Arenas de Getxo, equipo vizcaíno del grupo II de Segunda División B, con el que ha quedado a mitad de tabla. Ha jugado solo 11 partidos y anotado 3 goles.

Estos jugadores formarán parte de un Recreativo en el que parece que no continuará Rafa Morales, técnico que acabó la temporada cubriendo el hueco de Pedro Morilla, que subió al primer equipo. Según pudo saber esta redacción, el club no ha contactado con el entrenador granadino para ofrecerle seguir, por lo que todo indica que Morilla regresará al banquillo del segundo equipo y que el alboloteño tomará el juvenil de División de Honor. El club cuenta con ambos en esos cargos, aunque no se sabe si con mejoras contractuales.