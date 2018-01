Reencuentro en la Tacita de Plata

Nueve años han pasado desde que Cádiz y Granada se enfrentaran por última vez en partido oficial. En concreto desde el 21 de marzo de 2009. Pese a ser un clásico del fútbol andaluz, ambos equipos solo se han visto las caras en once ocasiones en el siglo XXI. Sin embargo, en Granada han sabido mucho de Cádiz y en Cádiz lo mismo de Granada en los últimos tiempos. No hacía falta jugar, salvo en una también controvertida invitación al Trofeo Carranza. El trasvase amores de Quique Pina entre el club rojiblanco y el amarillo levantó recelo. En la Tacita suspiraban porque el murciano se pusiera al mando de su equipo viendo el éxito que estaba cosechando en el Granada. En la ciudad de la Alhambra el 'ataque de cuernos' puso de los nervios a más de uno. Cuando Pozzo 'empujó' a Pina a dimitir de la presidencia rojiblanca, este ya tenía la liana del Cádiz bien agarrada. Año y medio después de que el líder de la resurrección granadinista se fuera por la puerta de atrás, Pina y el Granada CF vuelven a cruzar sus caminos.

Un reencuentro que marca un partido en el que los dos equipos se juegan mucho. Sobre todo el rojiblanco. Pina llega al partido con su Cádiz mirando por encima del hombro a sus queridos ex rojiblancos, donde ya no queda casi nadie de su etapa como presidente. Por encima de la clasificación y de sensaciones. Mientras que los granadinistas van a tirones, el Cádiz presume de segunda posición y de racha, con nueve jornadas sin conocer la derrota y siete triunfos seguidos. Son los amarillos un equipo en el punto de cocción que todavía no ha alcanzado el once de Oltra. Álvaro Cervera ha construido un once tipo voraz, convencido y que asusta. Cumple con uno de los preceptos para lograr el ascenso: que no le marquen goles. Ha recibido 12 en 20 jornadas a una media de 0,6. No es de extrañar que los dos primeros de la clasificación sean los dos conjuntos más seguros atrás. A partir de su destrucción del rival construyen un contragolpe agresivo al que no le importa ser frugal en la materialización porque cada tanto le supone muchos puntos en la tabla.

El Cádiz tiene a muchos titulares lesionados y no tendrá recambios de garantías

Todo lo contrario que este Granada que es generoso a la hora de marcar, pese a sus problemas evidentes para convertir todo lo que genera, pero que arrastra una media de un gol en contra en cada partido que, de continuar en el Carranza, le podría complicar mucho las cosas a José Luis Oltra y los suyos.

De la citación y del equipo que saque el técnico valenciano en Cádiz hay tela que cortar. Finalmente hubo lógica y se cayó de la lista Darwin Machís, al que con buen criterio no han forzado pese a que Oltra creó una duda razonable en la rueda de prensa del jueves. Quizás llegue a Albacete adelantando dos jornadas la programación de su vuelta. También se ha quedado en tierra Menosse, también lesionado. Los que no están por decisión técnica son los que están en la rampa de salida: ni Iriondo, ni Charlie Dean, ni Licá, ni Puertas, por lo que el equipo vuelve a comparecer sin extremos de recambio. Llama la atención que pese a que Oltra dice contar con el almeriense, Puertas se ha quedado otra vez en casa.

Esto deja muy claro que el recambio de Machís para la banda izquierda sea Espinosa, tal y como improvisó el entrenador cuando se lesionó el venezolano en los albores del duelo frente al Sporting. El talaverano no es un extremo, pero ante los asturianos destacó sobremanera. No fue veloz, pero el Granada ganó el capacidad combinativa, lo cual es fundamental ante un rival como el Cádiz, cuyo planteamiento será muy parecido al de los gijoneses. Eso sí, para que Espinosa maride tendrá que estar acompañado por otro jugón como Sergio Peña.

El resto del equipo titular debería ser el mismo que jugó el grueso del último choque antes del parón navideño. Víctor Díaz y Álex en los flancos, Chico (que jugará en Carranza tras no aceptar fichar en verano) y Saunier de centrales; no tiene Oltra por qué deshacer la pareja Montoro-Kunde en el centro; mientras que Pedro entrará por la derecha y Joselu querrá volver a marcar.

Joselu titular porque en ningún plan entra que Ramos lo sea. Oltra ha tirado de lógica y se ha llevado al colombiano pese a que se perdió los tres primeros entrenamientos del año por no planificar bien su viaje de vuelta. Para algunos es un mal mensaje a la plantilla. El técnico estará obligado a explicárselo a algunos. Pero el Granada no está para ciertos lujos como dejar sin convocar a un jugador tan importante como Adriancho, único delantero de estilo diferente a lo que suelen aportar Joselu y Manaj.

En el Cádiz, pese a ir segundos, le pasan la patata caliente al Granada con la típica excusa de si el presupuesto, que si es un recién ascendido y bla, bla y más bla. En casa llevan cuatro partidos seguidos ganando y seis sin perder, pero Cervera sí tiene algunos motivos para preocuparse. Sobre todo si alguno de sus once titulares se lesiona. El técnico de Fernando Poo tiene cogidas con pinzas dos líneas del equipo, la central y la medular. Si Kecojevic, Villanueva, Abdullah, Garrido o Álex tienen problemas, los recambios no son de garantías. En Cádiz saben que el equipo, fuera del once tipo, pierde mucha contundencia. Ya tiene en el dique seco a José Mari, Carrillo, Servando y Mauro, este dolido tras el partido de Copa, lesiones muy sensibles para un equipo que, pese a todo, da mucho miedo por cómo juega.

Ya dijo Oltra que aún sabiendo la teoría, es muy difícil evitar que el Cádiz tenga sus opciones. Todo ello lo verá Pina desde el palco. ¿Con el corazón dividido?