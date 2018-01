El entrenador del Granada, José Luis Oltra, reconoció en la rueda de prensa posterior al choque que su equipo no estuvo "en la mejor versión ni con balón ni sin balón". "Habíamos salido bien pero nos ha faltado confianza, leer mejor el partido en ataque y defensa", añadió Oltra, quien destacó que sí que tuvieron "pegada y contundencia en las áreas" y que hicieron "cosas bien ofensivamente para dar la vuelta".

"Remontar tiene mucho mérito, no nos descompusimos tras su gol. En determinadas fases el Zaragoza ha tenido el balón y más criterio y llegada hasta cerca del área, aunque ocasiones no tienen. Aparte de los dos goles, nosotros tuvimos un uno contra uno y dos palos", recordó el técnico, quien cree que al final con tres centrales en el campo se sacudieron el dominio visitante.

Otras veces propusimos más y perdimos, en este partido con menos hemos obtenido más"

"La victoria no es inmerecida ni injusta, hemos hecho más cosas para poder ganar. En otros partidos hemos hecho más que el rival y hemos perdido. En otros partidos hemos propuesto más y hemos obtenido menos, hoy con menos hemos obtenido más", sentenció el técnico, quien cree que el triunfo "da continuidad a lo que hacemos en casa y nos enseña lo que tenemos que hacer fuera, que es ganar".

Sobre Adrián Ramos, dijo que hizo un partido "acorde a lo que es Adrián". "Hasta ahora por muchas circunstancias no había podido. No es sólo un gol y dos palos, es como prolonga, las baja, se desmarca, lo que ayuda al equipo. Es muy bueno. Esperemos que puede tener continuidad", agregó.

En relación a los pitos del segundo tiempo desde la grada, comentó que se queda "con los aplausos en la primera parte y al final cuando sufríamos" sin ocultar que "es normal que si no llegamos a la presión y no salimos se produzcan" aunque sólo tiene "palabras de agradecimiento" para la afición y recuerda que "hay que tener en cuenta que cuesta ganar, en casa también, que no es un camino de rosas".

Tras recibir otro gol a balón parado, el técnico fue claro: "No quiero generar psicosis pero no me gusta, nos está condenando. Hay que seguir insistiendo y perseverando. Cada vez que nos ganan una acción va para adentro. Estamos haciendo cosas mal, no me gusta, me preocupa".