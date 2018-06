Responden cuando no hace falta

Cuando menos se esperaba y todo hacía presagiar que la victoria caería de bando visitante, el Granada CF realizó el mejor encuentro de los últimos dos meses de competición para, al menos, despedirse de su afición con un triunfo que le permite terminar en una paupérrima décima plaza que no satisface a nadie. Y lo hizo siendo muy superior a su rival y eso que se jugaba jugar el play off.

Sorpresa

El planteamiento inicial de Portugal no fue precisamente el más ofensivo sobre el papel. Probablemente todo lo contrario. Y es que en las 42 jornadas disputadas nunca formó el Granada CF en el arranque con dos laterales en una misma banda (Víctor Díaz y Quini) y los dos jugadores más defensivos en el eje del centro del campo como Raúl Baena y Alberto Martín. La idea era no descomponerse y, sobre todo, tener gente suficiente ante las más que previsibles contras que el cuadro de Álvaro Cervera lanzarían como así fue. El técnico quiso sellar la banda derecha, esa que ocupa Álvaro García, el principal estilete ofensivo del conjunto gaditano.

Tres ofensivos

Ante tal once, únicamente el peligro podría llegar por medio de Darwin Machís en banda, Espinosa en la media punta y Adrián Ramos arriba. A priori, demasiados pocos recursos teniendo en cuenta la plantilla rojiblanca, esa que tantas flores ha recibido por los técnicos rivales pero que no ha rendido como se esperaba. Pero los tres se entendieron muy bien, se mostraron muy activos con la ayuda de las incursiones de Álex Martínez en la izquierda y los intentos, más por ganas que por calidad, de Quini y Víctor Díaz.

Obligado

Ante un equipo que no quiere el balón y que cuando lo tiene es para buscar la contra, al Granada no le quedó otra que gozar de la posesión, pero ante los problemas para hilvanar, la primera solución que encontró fue enviar en largo por medio de ambos centrales o Raúl Baena para que Ramos la bajase o prolongase y a partir de ahí jugar. Cuando Espinosa bajaba a recibir se combinaba mejor y ayer el toledano tuvo mucha más movilidad que en anteriores citas y su equipo lo agradeció. En cualquier caso, la iniciativa siempre fue rojiblanca y eso que no se jugaba nada.

Despertó

El tanto de Carrillo y la lesión de Perea hizo que Cervera agotara los cambios a los 51 minutos dando entrada a Salvi. Las dos balas de las bandas cadistas ya estaban en el campo. Los visitantes tenían que ir a por un segundo gol para meterse en play off pero no fue así. En escasos momentos el Cádiz se mostró algo más ofensivo que los locales y fue ahí cuando les costó más salir jugando al Granada. Pero fue una raya en el agua.

superioridad

Con superioridad numérica ante la expulsión de Rober Correa, el Cádiz no parecía estar jugándose prolongar la temporada. Se pertrechó atrás buscando su jugada favorita, una contra o una acción de balón parado pero ésta no llegó. Portugal dio entrada a Kunde y Puertas y la jugada le salió bien pues supieron aprovechar los espacios para ganar el partido y darle una última alegría a su afición.