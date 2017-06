Revolcón a la cantera

En el Granada CF van casi a contratiempo por jornada desde que se consumó el descenso a Segunda División. A la vorágine de cambios en el organigrama de la entidad que han fulminado a muchos de sus, hasta hace días, empleados se une una nueva adversidad. Luis Fradua, recientemente nombrado director de la cantera rojiblanca se ha quedado prácticamente solo. En la teoría, el vizcaíno heredaría el cargo el próximo 1 de julio, pero los acontecimientos pueden precipitarse. Ayer se hizo efectiva la salida del club del que ocupaba ese puesto en la estructura, Rufo Collado. Su marcha, y la de todo su equipo. Situación que deja el proyecto de fútbol base desmantelado, sin apenas trabajadores y con multitud de operaciones a medio hacer.

Collado decidió no aceptar la oferta de renovación -a la baja, a causa de la pérdida de la categoría- que el Granada CF le propuso. Y no lo hizo pese a que la intención era que continuase su labor; eso sí, como segundo de a bordo de Fradua. No obstante, ni él ni ninguno de los formadores que aterrizaron en la disciplina granadinista a su lado seguirán. En total, unos 12 empleados, entre coordinadores, directores de porteros, directores de metodología o encargados de material. Justamente, los que llevaban todo el peso de las categorías inferiores, cuya labor había sido reconocida hace semanas por la Liga de Fútbol Profesional, que premió al Granada CF como mejor club de Primera y Segunda a la hora de trabajar su fútbol formativo.

Se va toda la estructura del fútbol base, en la que Luis Fradua se queda prácticamente soloMiembros del equipo de Collado en club tuvieron que aguantar que les registraran los coches

Con todas las salidas, la estructura de cantera de los de franjas horizontales queda desvalida. El último capítulo de una historia ya larga tuvo lugar ayer a la salida de la reunión que Rufo Collado mantuvo con el nuevo director general de los granadinos, Antonio Fernández Monterrubio. Un encuentro, como aseguran fuentes cercanas al fútbol base, buscado por los ya exdirigentes de los canteranos, quienes alegan que Monterrubio no les ha llamado para conocer su parecer desde que llegó, al contrario de lo que el mandatario prometió que haría en su presentación oficial. "Se ha reunido con todos los estamentos del club a excepción de con la cantera", señalan. Es más, a la salida de los que estuvieron en dicha conferencia, se vivió una situación surrealista en la que algunos de los integrantes del equipo de Collado en el club tuvieron que ver cómo eran registrados los maleteros de sus coches. "Nos han tratado como si fuésemos delincuentes", explican fuentes próximas a ellos.

La inestabilidad deportiva vivida en los últimos tiempos en el vestuario rojiblanco parece haberse trasladado al resto de estamentos de la entidad, que vive sumida en el desequilibrio constante. Uno de los niveles más afectados por el descenso va a ser, precisamente, la cantera, que va a sufrir uno de los recortes más acusados. De hecho, algunos de los que han dejado de formar parte de la atmósfera granadinista admiten que va a pasar a ser algo "secundario". Como ejemplo, la residencia, que pasará de acoger unas 60 plazas a tan sólo 28. A pesar de todo, lo que más molesta a los implicados son "las formas".

Argumentan, asimismo, que desde la llegada a la dirección deportiva de Manolo Salvador, el trabajo de categorías inferiores está poco menos que paralizado. No a causa del ex del Levante, sino porque otros han intentado aprovechar el "vacío de poder" en el que se mueve últimamente el Granada CF para mover hilos y para tratar de colocar "a su gente". Algo que no les impide irse "con la cabeza alta".

Vaivenes a parte, el mayor perjudicado es el club, que perderá a varias de las 'perlas' de otras canteras que Collado y los suyos ya habían atado y que, con casi total probabilidad, no acabarán con la rojiblanca. A priori, deberían comparecer de equipos como la UD Almería, el Málaga CF o el Córdoba CF. No en vano, muchos de los padres de los pequeños futbolistas canteranos ya se sublevaron hace unos días contra los mandatarios granadinistas en desacuerdo por la gestión y por las nuevas líneas de actuación que había tomado el fútbol de formación.

Además del de Collado, algunos de los nombres que abandonan la nave rojiblanca son el del técnico Pablo Martín, Antonio Álvarez, Carlos Díaz -comercial- o José Cordero, hermano de Juan Carlos Cordero, quien formase junto a Quique Pina el tándem de dirigentes que más éxitos deportivos han logrado en toda la historia del Granada CF.

La no renovación de Rufo Collado y sus hombres obliga al conjunto granadino a dar un nuevo volantazo y a un nuevo cambio en su esqueleto. Igualmente, supone un nuevo obstáculo en el objetivo de 'granadinizar' la entidad, como aseguró que era su misión el propietario Jiang Lizhang. Y todo, con el trasfondo de comenzar la pretemporada del primer equipo en tres semanas y con un equipo todavía por construir.