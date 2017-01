Revolución a la salvación

Viendo y conociendo a Lucas Alcaraz, cara de ser un revolucionario o un idealista no tiene. Ni tampoco carácter de eso. Pero eso es lo que ha hecho el bueno del técnico granadino: revolucionar la plantilla del equipo desde dentro. Con la venia del club y de los movimientos que se avecinan en el mercado, Lucas ha conformado una citación y un posible once inicial completamente novedoso, si no tanto en planteamiento, sí en nombres. Y no están todos los que han venido o están por llegar. Pero, de momento, son los suficientes para saber que el Granada que hoy se verá en El Madrigal (por razones comerciales ahora llamado Estadio de La Cerámica hasta que los perpetradores del nombre dejen de poner la guita) será muy distinto sobre el papel al visto en Cornellà, que tan por los suelos dejó la imagen del equipo. Una incógnita también para su rival, el Villarreal, siempre una china en el pie rojiblanco, y que dirá si el Granada empieza la segunda vuelta soñando o rumiando el décimo noveno fracaso.

Ganar sería un buen comienzo de segunda vuelta para los granadinos. Empatar ya no vale tanto, aunque a principio de temporada un punto en el campo castellonense se considerara un éxito. Pero conseguir los tres puntos supondría la primera alegría fuera de casa y la apertura de una vía de escape con la que la quemada afición granadinista no cuenta. Ni siquiera la pensarían de puertas adentro los jugadores, pero estos ya no están en disposición de hundirse barruntando en si son buenos o malos, peores o mejores. Si el frágil mensaje de que la permanencia es posible para este Granada, conseguir vencer en campos como el de este mediodía debe formar parte de la agenda, del repertorio, de la mentalidad de un equipo que necesita empezar a obrar milagros.

Lucas volverá a la defensa de tres centrales con Ingason, Lombán y Saunier

El club está trabajando para que estos lleguen y se puedan sustentar en el tiempo. Eso sí, consigue lo que puede y cuando puede. Aunque esta semana ya tiene en el equipo a la gran esperanza para que la salvación no sea sólo un mito bíblico: Adrián Ramos. Lo es para el director deportivo y lo es para el presidente Jiang Lizhang, que en junio desembolsará 12 'kilos' para llevarse al delantero colombiano al Chongqing Lifan, su otro equipo de la Liga china.

Tal es la importancia de la figura del ex jugador del Borussia de Dortmund que a Lucas casi se le escapa una sonrisa socarrona al admitir que se lo llevaba a Villarreal. Y jugará, está claro, dejando en el banquillo al máximo goleador hasta esta jornada del equipo, el ucraniano Artém Kravéts. Pero que el de Santander de Quilichao sería titular nada más llegar era una perogrullada. La verdadera revolución impulsada por Alcaraz se refiere al cambio de sistema, otro más, y a la inclusión o no de determinados futbolistas en la citación para La Plana.

De entrada, nombres. Lucas Alcaraz ha dejado fuera para el primer partido de esta segunda vuelta a cuatro hombres que a principio de curso eran fundamentales. Entre ellos, uno de los primeros en llegar, el brasileño Gabriel Silva, que si bien encontró cierta regularidad con el entrenador granadino, en el club no están nada contentos con su rendimiento. Tampoco están dos hombres de Paco Jémez: Tito y Alberto Bueno. A ambos se les busca salida y terminarían de cerrar el último vestigio del entrenador cordobés en el Granada. Desde que se fue, no solo desaparecieron del once, si no que tampoco se han revuelto ante la situación. Y se ha quedado en tierra Rúben Vezo, al que todos los centrales entre el primer y el segundo equipo le han comido la tostada. Cuatro figuras clave que no estarán esta mañana en Villarreal.

Por el contrario, Alcaraz ha decidido incluir a dos futbolistas del filial y que han entrenado con el primer equipo con asiduidad. Se trata del camerunés Martin Hongla, quien ya estuvo citado con Lluís Planagumà ante el Leganés pero no jugó, y en la ida de la Copa, aunque tampoco debutó; y de Aly Mallé, el extremo maliense de la factoría Pozzo que maravilló en Cornellà hace justo una semana. Los dos apuntan, incluso, al once inicial. Hongla, pese a ser central, podría formar en el centro del campo junto a Samper ante las bajas de Angban -aún en la Copa de África- y Uche Agbo, que termina de cumplir sanción. La variante más normal es usar a Krhin en esa demarcación, pero tras el desastre contra el Espanyol y a tenor de lo ensayado durante la semana, el camerunés podría ser la sorpresa de salida de Lucas. También le empuja que no esté Andreas Pereira, que cumple ciclo de tarjetas. Aly Mallé se ganó el derecho a ser el extremo del equipo en Cornellà, y viendo Lucas que tiene como opciones B y C a un Atzili por debajo del nivel y un Boga renqueante de su lesión, extrañaría que alguno de ellos sentara al maliense. En el otro flanco entraría Isaac Cuenca, recuperado de su lesión.

Esto en un equipo que volverá al esquema de tres centrales. La duda está en quién ocupará el lateral izquierdo, toda vez que Gabriel Silva no ha viajado. ¿Darle otra oportunidad a Tabanou o tirar de lógica y situar a Gastón Silva en su posición natural, y cerrar la zaga con Ingason, Lombán y el regresado Saunier como centrales? Será la duda a despejar por Lucas Alcaraz en la previa al choque.

Por su parte, el Villarreal confiado en la victoria, pero sabiendo que los equipos de abajo se le suelen atragantar últimamente. Como en casi todos los equipos, el conjunto de Escribá anda despistado con los devaneos del mercado. Ayer mismo, sin ir más lejos, el técnico de los amarillos le puso precinto y un lacito al brasileño Alexandre Pato, al que también han seducido (y al presidente Roig también), los yuanes de la Liga china.

Ha tenido problemas el que fuera entrenador del Elche y del Getafe en confeccionar al equipo, ya que cuenta con bastantes hombres lesionados, sancionados y fuera por diversos motivos, como Bakambu, que está en la Copa de África. Pero Escribá tampoco puede contar con Roberto Soldado, Musacchio y Chéryshev, todos ellos lesionados, ni con Jaume Costa, castigado. En el caso de este último, su recambio natural en el once será Álvaro González en el centro de la defensa. El entrenador maneja también la duda de la banda izquierda. O el ex malaguista Samu Castillejo, autor del gol villarrealense en Los Cármenes, o el mexicano Jonathan dos Santos entrarán por ese lado. Arriba, el italiano Sansone tendrá nueva pareja de baile, el asturiano Adrián López, flamante fichajes de los de La Plana y que regresa al equipo después de un desafortunado paso por el Oporto.

Si el Granada quiere tener opciones de seguir siendo de Primera, todo pasa por empezar dando un golpe encima de la mesa. Como ya no importa el campo, que sea entonces en Villarreal.