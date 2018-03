Rivas: "Hicimos un grandísimo partido ante un gran rival"

El entrenador del Nàstic de Tarragona, Nano Rivas, no encontró respuesta en la sala de prensa al ser interrogado por los buenos resultados de su equipo como visitante y su mala racha cuando juega en casa. "No tengo respuesta a esa pregunta. Esto es fútbol y pasan estas cosas", dijo.

"Hicimos un grandísimo partido en un campo complicado y ante un gran equipo. El equipo ha competido como lo ha hecho en muchos de casa. En casa cuando hemos tenido que tener acierto no lo hemos tenido y luego nos ha penalizado. Hoy ha sido al revés. Hemos dado una imagen de equipo que quiere, compite y va a dar la cara hasta el último minuto", explicó.

Sobre el once inicial, Rivas comentó que "sabíamos que teníamos que armarnos bien por detrás del balón y cada vez que pudiésemos robar intentar hacerles daño. Hemos encontrado a Uche entre líneas, y la velocidad de la gente de fuera que han hecho un gran partido. A veces preparas los partidos y a veces no salen, en fútbol se dan estas circunstancias".

Sobre el gran partido del meta Stole Dimitrievski, ex del Granada, Rivas apuntó que "lleva haciendo una gran temporada desde hace muchos partidos. No voy a negar que para él era especial , pero no creo que estuviera especialmente motivado, aunque igual sí un poquito".

"Él es un profesional como viene demostrando y su intención entiendo que es hacer grandes partidos no sólo en el campo del Granada. Para él tiene que ser una alegría poder demostrar aquí que es un gran portero", añadió.