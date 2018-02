Salvador da un toque de atención

Manolo Salvador hizo ayer también un análisis del mercado y de sus dos primeras ventanas de fichajes al frente de la dirección deportiva rojiblanca. Mostró plena confianza en "la mejor plantilla de la categoría", pero dio un tirón de orejas al afirmar que deberían "estar más arriba" en la clasificación.

Calificó este mes de enero como "duro", pero nunca dudó de que podrían firmar a Hjulsager y Agra: "Querían venir, pero siempre queda la preocupación de que al final no pudieran. Hubiera sido una decepción que no hubieran venido por problemas ajenos a nuestra culpa". "Es duro siempre en estas fechas, y más cuando necesitas estas incorporaciones y mejorar unas posiciones concretas", relató también el director deportivo.

Somos muy mejorables, pero esta plantilla es muy difícil de mejorar en Segunda"

"No tengo ninguna duda: es una plantilla para estar más arriba de la posición que ocupamos", se mostró tajante Manolo Salvador, mandando así un toque de atención al equipo y al entrenador José Luis Oltra. "También me decepciona cuando los resultados no van" y "somos muy mejorables" fueron dos frases lapidarias que pronunció el valenciano en ese sentido. Sin embargo también mostró confianza en poder lograr el ascenso: "Creo que lo vamos a conseguir. Esto es muy largo y este equipo está capacitado para estar arriba. Vamos a sudar sangre para que el Granada esté en Primera División el año que viene". "Esta plantilla es muy difícil de mejorar en Segunda. En esta categoría es muy difícil hacer traspasos y más en un equipo que tiene la plantilla nueva", añadió.

Aclaró poco sobre el frustrado fichaje de Javi Ontiveros, que finalmente terminó en el Valladolid. Salvador comentó que tenían abiertas al menos cinco operaciones "porque luego podía pasar que el Celta no hubiera incorporado a Boyé y no nos hubiera dejado a Andrew". "Se puede ver como que la dirección deportiva ha fallado, pero teníamos cinco opciones abiertas", justificó el directivo. "Estamos contentos desde el club porque hemos conseguido los dos mejores que pensábamos. Es verdad que hablamos con Ontiveros, pero también con dos jugadores más", completó el de Faura, que además aclaró que esas opciones sólo eran de jugadores de banda.

Por último aclaró que también la posibilidad de perder a Peña por culpa del Mundial: "En esa posición da muchas alternativas. Kunde ha jugado ahí, Espinosa también, los dos jugadores que están fichados también, podemos jugar con dos puntas... No nos gustaría que ningún jugador de los que está tuviera que salir, pero que Sergio Peña se tuviera que ir con la selección, lo tuvimos en cuenta".