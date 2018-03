Salvador: "La destitución venía de antes"

Manolo Salvador comentó en la presentación de Pedro Morilla que la decisión de subirle al primer equipo y destituir a Oltra "ha sido muy meditada y consensuada por la dirección deportiva". "Estamos confiados en que Pedro pueda conseguir el objetivo. El trabajo que ha hecho en el filial es espectacular y está capacitado", añadió sobre el sevillano. Agradeció el trabajo realizado a Oltra, que "fue una apuesta mía, pero había que cambiar la dinámica de resultados. Un equipo no puede estar perdiendo diez partidos en esta situación".

"Es obvio que los resultados no le han acompañado y la Segunda División está tan igualada que cualquier pequeño detalle te lleva a perder, ganar o empatar", explicó Salvador, que ahondó en los motivos del cese de Oltra: "Esto no viene de ahora, venía de que había detalles que teníamos que pulir, y que Pedro los tiene estudiados y los sabe". "Yo soy el primer perjudicado por mi apuesta por José Luis, y no me arrepiento de mi decisión", se sinceró el valenciano, que "no está feliz": "La plantilla está para darle más rendimiento del que se le está dando. Está capacitada para estar entre los dos primeros lugares y no lo estamos. Sigo pensando lo mismo. Esta plantilla es, sino la mejor, una de las dos mejores de Segunda División. Estamos a ocho puntos del objetivo primordial. Estamos dentro de jugar la promoción de ascenso. Vamos a intentar no jugarla, vamos a intentar estar arriba, pero también la realidad es que estamos a dos puntos del undécimo, y que con un punto menos estaríamos fuera de la promoción. Hay que analizar todo eso y mi obligación es prevenir el futuro, y el más inmediato pasaba por tomar esta decisión, que creo que es la mejor para la entidad".