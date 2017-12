Saunier y Alberto Martín, OK

Una de las dos 'patas' más fiables del 'banco' que conforma el centro de la defensa del Granada podrá jugar el partido de este sábado ante el Reus (Camp Nou Municipal, 18:00 horas). Se trata de Matthieu Saunier, que ayer recibió el alta médica y estará disponible para José Luis Oltra. El técnico valenciano también podrá contar con el centrocampista Alberto Martín, que también se ha recuperado de su lesión. La presencia del defensor galo en el entrenamiento de ayer fue la gran novedad, pues el medio centro ya se había ejercitado con el grupo en la sesión que se celebró el pasado lunes.

Lo más probable es que Saunier vuelva a formar parte del once inicial rojiblanco ante el Reus después de haberse perdido el encuentro que el Granada jugó el pasado sábado frente al Almería debido a una contractura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Sin embargo, de momento Oltra no tiene a su disposición a Chico Flores, que viene siendo la pareja habitual de Saunier en el centro de la defensa. El gaditano aún no ha recibido el alta de la lesión que se produjo en el partido ante el Huesca (26 de noviembre), en el que tuvo que retirarse al inicio del segundo tiempo debido a una rotura fibrilar en su pierna derecha. Entonces se determinó que el defensor estaría de baja un par de semanas, un periodo que ya se ha cumplido sin que el futbolista haya recibido todavía el alta médica. No obstante, el jugador, que es una pieza clave en los esquemas de José Luis Oltra, está en el tramo final de su recuperación.

También sigue al margen Raúl Baena, que no se ha recuperado de la lesión muscular que se produjo la semana pasada durante un entrenamiento, lo que hizo que el centrocampista no pudiera disputar el encuentro disputado el pasado sábado en Los Cármenes frente al Almería.