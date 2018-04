Saunier y Ramos, a distinto ritmo

La recuperación de Adrián Ramos y Matthieu Saunier avanza en los plazos lógicos, pero a una velocidad diferente. Así se entiende tras el entrenamiento de ayer del Granada CF, en el que el colombiano entrenó con el grupo pero a un ritmo menor, y además se retiró por anticipado, y en el que el francés trabajó sin ningún tipo de problema. El frente queda abierto con otros tres jugadores que arrastran sobrecargas: Menosse, Machis y Raúl Baena. Preocupa la dolencia del malagueño, que a día de hoy es baja para el choque contra el Sevilla Atlético.

El entrenador del Granada al menos sabe que podrá contar con total seguridad con el central de Hyères. A pesar de que fue sacrificado en su primer once inicial, ni Chico Flores ni Germán le han dado más seguridad a la zaga, por lo que Pedro Morilla podría decantarse por su titularidad después de dos semanas lesionado y en las que no ha tenido opciones para el recambio. Saunier completó ayer todo el entrenamiento con el equipo, que ayer regresó al trabajo. El descanso activo le sirvió para recuperar sus molestias musculares.

Raúl Baena, Menosse y Machis arrastran diversos problemas musculares leves

También ha avanzado en su recuperación Adrián Ramos, aunque el colombiano todavía no ha recibido el alta médica. También es el jugador con el que más precauciones tienen los servicios médicos y no le quieren forzar. Trabajó con aparente normalidad durante algo más de una hora junto al resto de sus compañeros, pero para preservar su estado físico y que no recaiga, se retiró antes del final de la sesión. Su presencia en el Viejo Nervión todavía está en el aire, aunque gana la opción de que entre en la convocatoria pero no sea titular, ya que lleva un mes sin jugar.

En Sevilla parece que no estará Raúl Baena. Tiene una contractura en el gemelo izquierdo y ayer no entrenó junto a sus compañeros. El club informó de que es baja, por lo que a Morilla se le cierra una opción de recambio en la medular. También hicieron trabajo de recuperación Menosse y Machis, con problemas musculares leves. El uruguayo apenas cuenta para el entrenador y el venezolano aún debe cumplir el último de sus cuatro partidos de sanción.

En la sesión, que trabajó el aspecto de fuerza física, las finalizaciones ante la portería, y la táctica en partidos en dimensiones reducidas, participaron nueve jugadores del filial, que tan bien conoce Pedro Morilla: los porteros Aarón Escandell y Lejárraga, y los jugadores de campo Nacho, Isi, Pablo González, José Antonio, Héctor, Eliseo y Juancho. Este último ya entró en la convocatoria del partido contra el Numancia.