Saunier no se recupera

Igual que las personas de bien desean salud cuando se les pregunta por lo que quieren para el futuro, los entrenadores de fútbol piden alejar las lesiones de sus futbolistas. Se las prometía muy felices el técnico Lucas Alcaraz tras la victoria contra del pasado lunes contra la UD Las Palmas: el partido había acabado aparentemente sin lesionados, no había ningún sancionado y, encima, ya iba a estar disponible el ghanés Wakaso Mubarak tras incorporarse de la Copa de África. Pero ya se sabe que la fiesta siempre dura poco en la casa del pobre. Y esta campaña no hay casi nadie más pobre en Primera que el Granada.

Sí que hubo un jugador que acabó tocado el choque ante el cuadro canario, el central francés Matthieu Saunier, quien arrastra desde el lunes una elongación en el aductor mediano de su pierna derecha. El problema muscular no ha evolucionado lo suficientemente rápido como para que el galo pueda jugar sin correr riesgos de romperse del todo mañana lunes contra el Eibar, por lo que faltará al partido, confirmaron ayer desde el club a este medio.

Su ausencia a primeros de año coincidió con la mala racha de juego y resultados del equipo David Lombán aparece como su sustituto natural en el once que forme en Ipurua

Saunier ha pasado toda la semana ejercitándose al margen del grupo y su no participación en la sesión del viernes ya lo colocaba como baja muy probable para el choque de Ipurua, ausencia totalmente confirmada tras volver a ejercitarse al margen de sus compañeros en el entreno a puerta cerrada que el equipo completó ayer sábado en la ciudad deportiva de la zona norte.

En concreto, la plantilla nazarí realizó ayer una sesión de recuperación en el gimnasio, algo habitual dos días antes de los encuentros, cuando Alcaraz reduce notablemente la carga de trabajo en relación al resto de la semana. Saunier hizo trabajo de readaptación en el campo.

El central es un futbolista clave en los esquemas del técnico y una de sus extensiones sobre el terreno de juego. Ha sido indiscutible desde su llegada y su anterior ausencia, a principio de año tras sufrir una rotura fibrilar en el partido de vuelta de la Copa del Rey contra Osasuna en tierras navarras, coincidió con el bajón de juego y resultados de los rojiblancos.

En concreto, estuvo poco más de un mes sin jugar, periodo durante el que el Granada sólo fue capaz de lograr un punto en el campeonato de Liga, al empatar en Los Cármenes también contra el cuadro navarro.

Además de la baja de Saunier, el entrenamiento de hoy, que también será a puerta cerrada, servirá para conocer si están disponibles o no para el importante encuentro de mañana frente al Eibar tanto el joven atacante galo Jeremie Boga como el centrocampista esloveno Rene Krhin, que también llevan un par de días sin poder entrenar al mismo ritmo que sus compañeros.

Boga sufre molestias en la articulación del primer dedo de su pie izquierdo, mientras que Krhin padece una sobrecarga en el bíceps femoral de su pierna izquierda, quedando ambos pendientes de evolución, según el parte médico ofrecido por ayer el club granadino.

En cuanto al sustituto de Saunier en el estadio de Ipurua, todo hace indicar que el elegido por Alcaraz será David Lombán, jugador que ha gozado durante casi toda la temporada de la confianza del preparador y que sólo ha salido del once titular en los últimos encuentros, después de la mala actuación de todos en el choque frente al Espanyol.

Las otras alternativas pasarían por colocar para acompañar a Gastón Silva e Ingason como tercer central al portugués Rubén Vezo, con el que el técnico está contando poco en las últimas jornadas, o por volver a modificar su sistema y jugar con una defensa de cuatro jugadores con dos centrales, algo que no parece vaya a ser la opción elegida después de ganar en la última jornada a Las Palmas con la línea de cinco atrás.

El resto de futbolistas que ganaron y rindieron a un notable nivel frente al cuadro insular sí han podido ejercitarse durante toda la semana sin ningún tipo de problema físico, por lo que tienen garantizado su presencia no sólo en la convocatoria que realice este domingo Alcaraz sino también en el once inicial que mañana lunes trate de conseguir ante el Eibar la primera victoria rojiblanca de la temporada como visitante y la segunda consecutiva en Liga, algo que hasta ahora no ha ocurrido en este curso.