Seguridad desaprovechada

Se pregunta mucho últimamente la afición del Granada qué hubiera pasado si José Luis Oltra no hubiese sido destituido. Hay otra duda que también está en el ambiente, en la mente de no pocos, y que tiene que ver con un jugador: Germán Sánchez. ¿Iría mejor el equipo si hubiese sido más utilizado? No faltan razones para plantear la cuestión, especialmente si se analizan los resultados del equipo con y sin él en el once titular.

En un deporte como el fútbol que es lo menos parecido a una ciencia exacta, las cifras muchas veces tienen bastante que decir, sobre todo si se ven, como es ahora el caso, cuando el curso está próximo a acabar. En el caso referido, los números dejan claro que el Granada ha sido esta campaña mucho más seguro y ha obtenido, claramente, mejores resultados cuando Germán ha sido titular que cuando no ha actuado de inicio. El problema es que en la mayoría de los encuentros ha ocurrido lo segundo.

El Granada suma dos derrotas y seis metas a cero en los once partidos que fue titularDoce choques perdidos y sólo cinco sin encajar gol en los 29 duelos en que no jugó de inicio

A saber. El Granada ha disputado hasta el momento, con sólo por delante la visita al Sporting de Gijón y el cierre de Liga en casa ante el Cádiz, cuarenta partidos, de los que ha perdido catorce y siendo capaz de dejar su meta a cero en once de ellos.

Germán ha sido titular sólo en once de esos encuentros, con un balance firmado por el equipo de dos derrotas y seis choques, más de la mitad, sin encajar gol. En los 29 en que el gaditano no fue de la partida, el Granada se fue hasta los doce partidos perdidos, dejando la meta a cero en nada más que cinco ocasiones.

Hay más. Con Germán en el campo, los rojiblancos han recibido ocho tantos en once duelos; sin él, 47 en cuarenta.

Llegó al Granada en el verano procedente del Tenerife como uno de los refuerzos estrella para la zaga. Sufrió una lesión en una mano que le mantuvo algunos meses de baja. Y ya nada fue igual. La recuperación de Saunier y la llegada de Chico Flores le relegaron al papel de tercer central. Pese a sus buenas actuaciones, como demuestran los números, ha jugado con mucha intermitencia y, en la mayoría de ocasiones, cuando no podían hacerlo Chico o Saunier.

Las cosas del fútbol y de los entrenadores. El central más fiable del equipo, en el banquillo y la grada. Germán Sánchez, seguridad desaprovechada.