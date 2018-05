No es que haya remordimiento de conciencia en el seno de la plantilla rojiblanca, pero sí un sentimiento de culpabilidad por lo acontecido en las últimas ocho jornadas. Tras la destitución de José Luis Oltra, el Granada sólo ha sido capaz de sumar seis puntos, lo que ha tenido como consecuencia que a falta de tres encuentros para la conclusión de la temporada el club granadinista ya puede ir pensando en la próxima temporada. Y en competir en los encuentros que restan para echar el telón a una temporada incomprensible en la que una plantilla conformada para luchar por el ascenso se ha quedado en tierra de nadie. El Granada seguirá un año más en el 'infierno'.

Para hablar de las sensaciones imperantes en el vestuario rojiblanco compareció ayer ante los medios de comunicación uno de los capitanes del equipo, Javi Varas. El portero rojiblanco no negó que "hay un sentimiento de culpabilidad" por la situación deportiva que atraviesa el Granada. Aunque considera que hay un buen vestuario, Varas reconoce que el animo está más que caído porque "afecta cuando llevas dos meses y medio con sólo una victoria". También manifestó que "hay impotencia" porque "se nos ha ido algo en lo que todos teníamos mucha ilusión".

La gota que definitivamente ha dado al traste con el objetivo de esta temporada fue la derrota del pasado domingo en el campo del Almería. "Fue un día difícil porque era una de la últimas oportunidades", manifestó el cancerbero, que recordó que a la conclusión del encuentro "el vestuario estaba tocado, tanto que el propio entrenador, que está haciendo todo lo posible, intentó levantar el ánimo".

"Estamos en un bache negativo de resultados y si supiera cuál es la solución, la diría", señaló Javi Varas, que explicó que "hay falta de confianza porque no salen las cosas y esto ha mermando mucho al equipo".

También tuvo palabras Javi Varas con destino a la afición: "Entendemos la pena y la desilusión que hay y somos los primeros que lo sentimos porque todos teníamos mucha ilusión en el proyecto". Es por esto que el cancerbero aseguró ayer que el equipo lo va a dar todo en los partidos que quedan antes de acabar la competición. Tras señalar que las posibilidades de que el Granada se meta en la promoción por el ascenso son ínfimas porque "la situación es muy complicada y dependemos de muchos equipos", dejó claro que "el equipo tiene que competir por dignidad y para limpiar todo lo que ha pasado en los últimos partidos". Javi Varas insistió en el mensaje al hacer hincapié en que "vamos a agotar las opciones, pero hay que ser realistas y sabemos que es muy difícil".

Lo que no quiso el portero titular del Granada fue dar su opinión sobre el despido de José Luis Oltra, una decisión que sin duda ha marcado un antes y un después en el devenir deportivo del Granada. "No estoy para analizar la destitución de Oltra", dijo antes se señalar que el club tomó la decisión "pensando en el bien del grupo". Según Javi Varas, es evidente que "las cosas fueron a peor". Además, subrayó que los jugadores "hemos intentado adaptar a los dos siguientes entrenadores, pero no llegaron los resultados", algo de lo que, no ocultó, también es responsabilidad de los jugadores. "Nuestra parte de culpa también tenemos", dijo al respecto de forma que no admite equívoco alguno.

También se refirió Javi Varas del futuro a medio plazo, tanto a nivel colectivo como individual. "Hay mucha gente que va a continuar. A la primera de momento no ha podido ser. El grupo lo va a intentar este año hasta el final y si no puede ser se intentará el año que viene", manifestó. Sobre su caso, dejó claro que "seguro" que va a continuar y resaltó que está involucrado en un proyecto "para intentar jugar con el Granada en Primera". Y sentenció: "Soy muy cabezón y mi deseo es llegar a Primera con el Granada".