El entrenador del Granada, José Luis Oltra, se mostró "muy satisfecho" en la sala de prensa porque "el partido ha salido bien y hemos ganado, hemos estado bien y hemos competido bien".

"Hemos conseguido minimizar al Huesca, tenemos potencial y hemos llevado el paso, hemos tenido pegada y sido contundentes en las áreas. El rival nos ha exigido mucho y el equipo ha respondido con trabajo, solidaridad y fútbol. Hubo suerte y acierto para adelantarnos. En la segunda mitad supimos contrarrrestar al rival y jugar con el resultado estando juntos, sólidos y sin cometer errores. Hemos pasado por pocos apuros y pudimos marcar alguno más". explicó el técnico.

El técnico calificó a la afición como "una parte muy importante" y dijo que estuvo "de diez", y resaltó que pese a los tres encuentros anteriores sin ganar "nunca" vio dudas.

"Siempre hemos estado bien, incluso con la derrota de Valladolid y las cinco jornadas al inicio sin ganar, hubo confianza plena. Si hubiera visto retroceso en la forma de competir me preocuparía pero este es un equipo con argumentos que maneja bien los registros, está unido y es generoso en el esfuerzo", añadió.

"En este tipo de partidos el equipo juega con un nivel de concentración alto y somos difíciles, los rivales no se sienten cómodos. El equipo compite y va, un día estaremos más brillantes, otros más certeros, pero el equipo no ha dejado de competir. Hemos hecho lo mismo que en los tres partidos que no ganamos, sólo que con más acierto y el cero en la portería", agregó.

Sobre el buen momento del Granada en casa, pese a la derrota ante el Sevilla Atlético, comentó que "todos los equipos suelen ser más fuertes de local, y más con gente que respalda y apoya como la nuestra. Los aficionados nos dan mucho, se está formando esa unión de ir todos en la misma dirección. Te da plus de obligación, de apretar, de buscar más la portería rival. Fuera el equipo está compitiendo bien, aunque igual falta dar el pasito que en casa la afición nos ayuda a dar. Hay que mantener esa comunión hasta el final porque no hemos jugado ni la mitad en casa, hay que dar continuidad a lo que se vive.

Sobre la alineación, apuntó que "el partido de la Cultural fue bueno y mantuve el equipo. El Huesca no ha estado en su mejor versión por mérito nuestro".