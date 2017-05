Solamente queda el honor

Cualquiera de los dos equipos que se miden esta noche en Pamplona firmaría, e incluso pagaría, por no tener que jugar el partido. El Sadar acoge hoy el encuentro entre los dos únicos equipos que han descendido a Segunda División hasta el momento. Osasuna y Granada se miden en una lucha por no ocupar el farolillo rojo de la Liga. Si los rojiblancos no consiguen vencer se convertirán en el peor visitante de la historia, aunque después de la actitud mostrada en las últimas jornadas del campeonato no parece que eso les vaya a importar demasiado. En el otro lado está Osasuna, que va a llenar El Sadar para despedir la temporada. Porque a pesar de llevar descendido varias jornadas, la plantilla de Vasiljevic sigue en la lucha para caer con honor. Así lo demuestran las declaraciones de Miguel De las Cuevas: "Vamos a dejarnos la piel por la afición". Ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el banquillo rojillo han dado con la tecla, pero el paso de Joaquín Caparrós terminó por hundir al equipo y fue clave, de forma negativa, en el desenlace final.

sin factor campo

Para un equipo que sabe desde el mes de agosto que va a luchar por la permanencia hasta final de temporada se antoja fundamental hacerse fuerte en casa. Osasuna no lo ha conseguido en ningún momento y El Sadar ha estado lejos de convertirse en un fortín. Los locales han sumado tres victorias en todo el campeonato, aunque si hoy se imponen a su rival lo superarán en la clasificación e igualarán en el número de triunfos, además de darle una alegría a su afición.

ESTILO CLÁSICO

Vasiljevic desde que ocupó el banquillo dibujó un 4-2-3-1 sobre el césped. Salvatore Sirigu no ha conseguido en ningún momento demostrar el cartel con el que llegó. El portero, que llegó cedido al Sevilla por el PSG, no ha encontrado su sitio en España. La línea defensiva está formada de izquierda a derecha por Fuentes, David García, Unai García y Oier (imprescindible durante el año, ya que ha jugado todos los partidos). Dos laterales que suelen subir la banda y dos centrales con buena salida de balón. En el doble pivote se sitúan Fran Mérida y Raoul Loé. El canterano del Barça pone el buen trato hacia el balón, mientras que el francés aporta el músculo. A pesar de ello, ninguno de los dos son fijos, ya que el centro del campo es donde más problemas ha tenido el conjunto rojillo.

ataque incisivo

El entrenador dibuja una línea de tres jugadores por detrás del delantero, aunque los cuatro se pueden adaptar prácticamente a cualquier posición. Jaime Romero y Olavide suman descaro y velocidad por el costado. Miguel De las Cuevas pone la calidad y es el jugador más importante en la línea de ataque, que la completa Kenan Kodro. El atacante es utilizado como recurso para bajar los balones en largo, distinto estilo que el de Sergio León. El ex jugador del Elche es el máximo goleador con 10 tantos y suele buscar el balón en profundidad y entrar más en juego.

SIN RUMBO

Osasuna no ha encontrado el pulso a la categoría durante toda la temporada. Los 14 fichajes han sido insuficientes ya que no han dado el nivel esperado y poco se puede salvar de un año aciago. Los destellos de Roberto Torres y Sergio León han sido lo más destacado de una plantilla limitada. Jugadores como De las Cuevas o Fran Mérida, que estaban llamados a llevar el peso del equipo, han decepcionado. Y la defensa ha hecho aguas en todo momento. Los locales han recibido 88 goles, una cifra demasiado alta como para aspirar a la permanencia en Primera División.

SIN EQUILIBRIO

El conjunto navarro es uno de los equipos que más tantos ha celebrado de la parte baja de la clasificación pero su pobre bagaje defensivo lo ha condenado al descenso. Hasta cuatro porteros han defendido la portería del Osasuna durante la temporada y ninguno ha aportado la seguridad necesaria. Escalofriante es el dato de Sirigu, que casi 3 goles encajados por encuentro.