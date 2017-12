Sólido ante los grandes

El triunfo el pasado miércoles del Granada CF ante el Sporting de Gijón hará que los rojiblancos terminen el año en play off. Aunque aún quedan partidos por jugar de equipos con opciones de entrar en la zona noble, los de José Luis Oltra están en el grupo de los elegidos principalmente por su rendimiento ante los conjuntos que lideran la clasificatoria. Los 'gallitos' se le dan bien al Granada y los números en esta primera vuelta así lo demuestran.

A falta de completar a vuelta de vacaciones la primera ronda del campeonato con el duelo ante el Cádiz CF el Día de Reyes, los granadinistas han sumado 13 puntos de 18 posibles ante seis de los rivales situados entre los ocho primeros clasificados (faltaría el cuadro cadista pues el octavo conjunto sería el Granada CF). Este dato, que puede resultar baladí, no lo es puesto que aunque tienen el mismo valor numérico que, por ejemplo, cualquier otra victoria o empate, no lo es sobre todo de cara al futuro.

Y no ya sólo por afrontar los duelos de la segunda vuelta con cierta ventaja, pues en casi todos los partidos con un empate ganaría el average particular. Es que, con la normativa actual, en caso de jugar play off ya sea en semifinales o en la gran final por el ascenso a Primera División, si se da un empate en el marcador global tras las posibles prórrogas, no habría tandas de penaltis como hace años, sino que se clasificarían directamente el/los equipos que queden por delante en la clasificación en la temporada regular, premiando así el esfuerzo de todo un año. De ahí la importancia de quedar cuanto más alto mejor si no se puede lograr una de las dos plazas que dan derecho a jugar directamente la próxima temporada en la Liga Santander, principal objetivo de la entidad presidida por Jiang Lizhang.

Curiosamente, el Granada fue el último equipo que ascendió, en la campaña 2010-11, de Segunda a Primera división gracias a los penaltis, ya que eliminó al Celta en la primera ronda a través de los lanzamientos desde los once metros.

El rendimiento ante los, a día de hoy mejores conjuntos de la categoría, se ha basado en los partidos de casa, donde el Granada CF es el tercer mejor equipo con un único borrón, la derrota ante el Sevilla Atlético cuando defendía la primera plaza. En Los Cármenes han caído Huesca, líder con muchas opciones de proclamarse campeón de invierno, el Lugo y el Real Oviedo. Pero además, cosechó un buen empate ante Osasuna y una victoria de calidad en Soria frente el Numancia. Tan sólo perdió en Vallecas ante el Rayo Vallecano tras ver cómo Dorado, en el minuto 87, batió a Rui Silva en su debut.

Precisamente, esos goles en la recta final pueden hacer mucho daño de cara al futuro pues tanto ante el cuadro madrileño como frente al Numancia no pudo dejar la portería a cero y eso en un posible average particular puede resultar clave. Con los sorianos el tanto llegó con un jugador más, por lo que desesperó a Oltra al igual que le sucedió el miércoles con el gol de Michael Santos a un minuto del final que provocó un cabreo monumental al valenciano. Aunque el Sporting no está actualmente entre los ocho primeros, lo normal es que lo esté o lo ronde durante toda la temporada. De hecho, de los 20 goles que ha encajado, siete de ellos lo ha hecho en el último cuarto de hora (seis de ellos en los últimos cinco o el descuento), el periodo en el que más tantos ha recibido si se dividen los partidos por tramos de 15 minutos.

Es significativo comprobar cómo, de las seis veces que Javi Varas ha dejado su portería a cero, cuatro de ellas fueron ante rivales con buen potencial ofensivo como Huesca, Lugo, Oviedo u Osasuna. En definitiva, al Granada CF le van los 'grandes'. Próxima parada: Cádiz.

El Lorca se ha hecho con los servicios del ex técnico del Granada CF Fabri González, quien ocupa el cargo tras la destitución de Curro Torres y el paso provisional por el banquillo de Jorge Pérez. Fabricio González Penelas, nacido en San Pedro de Santa Comba, fue el entrenador que subió a los rojiblancos a Segunda A.

El central uruguayo Hernán Menosse sufrió un pinchazo en el sóleo de la pierna derecha en el entrenamiento del pasado jueves y tras la exploración y pruebas diagnósticas realizadas en el día de ayer, presenta una rotura fibrilar grado I que le hará estar de baja de baja es de 3 a 4 semanas.