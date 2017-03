Sólo los recios, sólo los fuertes

¿cuántas veces, en estas seis temporadas del Granada en Primera División, el equipo ha estado ante partidos como el de hoy? Unas cuantas, ¿verdad? Sí que es cierto que este tipo de finales las ha jugado más bien quedando menos de diez jornadas, y por suerte, la mayoría de las veces, con los rojiblancos por encima del descenso. Sólo se asemeja a este duelo aquel con la soga al cuello celebrado a pocos kilómetros de Butarque, en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, donde empezó a fraguarse el 'Milagro Sandoval'. Ojalá que el escenario acabe siendo igual que en aquel partido ganado por 1-2 y que acabó con la celebración de la permanencia más difícil de la historia rojiblanca.

La mitad de la salvación está encima de la mesa en la población del sur de Madrid. No es una exactitud matemática, más bien moral, espiritual. El que pierda no habrá tirado por la borda todas sus opciones de salvación, pero sí que verá alteradas sus cuentas ya que ambos cuentan con ganar. El que lo haga, tampoco estará ya salvado, pero le meterá un aldabonazo a la confianza de unos planteles ya de por sí frágiles por lo complicado de la situación clasificatoria. Ambos tienen mucho que ganar, aunque el que más pierde con una derrota es el Granada. La desventaja de dos puntos con los pepineros se ampliaría a cinco y con el average perdido, un golpe que puede resultar letal para los granadinos.

El choque contra el Leganés lleva marcado en la agenda granadinista desde que en la primera vuelta perdió en Los Cármenes contra los madrileños. Ese 0-1, con Planagumà de interino y recogiendo las cenizas del incendio de Jémez, con aquel gol de semichurro y cantada de Ochoa, escuecen todavía. Luego vinieron las jornadas lúgubres, donde nadie daba un céntimo por el Granada, hasta que esta reacción fraguada en Los Cármenes les ha puesto donde querían, y en cierto punto era inimaginable hace mes y medio: con la posibilidad de salir del descenso ante el Leganés. Y por si faltaran alicientes, el esperpento del mercado de fichajes de invierno, la jugarreta del El Zhar al ex director deportivo Piru, y la presencia física de dos rojiblancos cedidos, Rubén Pérez y Machís, y otros dos ex de presencia espiritual como Alberto Bueno y Tito, que no jugarán porque el Granada puso como condición para su salida del equipo que este mediodía no fueran alineables.

Por eso, el partido de hoy es fundamental, no apto para blandos y sí para recios y fuertes, como dijo en su día Héctor Hernández, fichaje invernal que se ha convertido en el símbolo, en la sonrisa, en el grito de furia, en el Leónidas que necesitaba este Granada. El vallisoletano hará honor al citado tuit y no se perderá el partido pese a acabar tocado contra el Alavés. Si al final no pudiera jugar, Tabanou sería su recambio. La diferencia sería sustancial, pero el pegamento que ejerce el ex de la Real debería bastar para motivar a la tropa rojiblanca. Y es que al partido, el Granada llegará físicamente destrozado tras el largo viaje a Bilbao y la paliza que se dio ante el Alavés. Héctor es una de las consecuencias, duda hasta antes del partido, al igual que uno de los centrales asentados desde el filial, Martin Hongla. Seguramente ambos fuercen para jugar. En el caso de que el camerunés tampoco se recuperara de su lesión del miércoles, Lucas incluirá a Lombán, ya que Rúben Vezo será el elegido para cubrir la baja por sanción de Gastón Silva, que pese a los esfuerzos del club para que el castigo por cinco amarillas lo cumpliera ante el Atlético de Madrid, los recursos no han prosperado y Alcaraz cambiará de nombres, que no de dibujo, la zaga.

También habrá un cambio forzado en la medular. Uche Agbo también cumple ciclo de tarjetas, por lo que entre Samper y Angban anda el juego. El catalán, parte con ventaja en esa dicotomía, y aunque el griego Koné también está en la convocatoria, sería una sorpresa que actuara de entrada. Es más, Lucas tendrá que hacer dos descartes antes del partido ante la maraña de dudas que tienen. Wakaso, otro con el espíritu de Héctor, y nuevo adalid del centro del campo de Alcaraz, tiene su puesto asegurado. En el resto del equipo, conforme lo que respecta al partido del miércoles, en punta de lanza no habrá cambios, con ese front three formado por Carcela-Pereira-Ramos, aunque sí en los laterales, donde Foulquier dejará su puesto por lesión a Isaac Cuenca. De la misma forma no han entrado en la lista por no estar al cien por cien recuperados Saunier y Kravéts, que aspiran a llegar al duelo de la semana que viene.

Un compendio de bajas y dudas que también tiene su rival, que aunque no llega con la racha de nueve puntos de los últimos quince como el Granada, sí ganó al Deportivo hace una semana por 4-0 y viene de generar muchos problemas al Barcelona y al Valencia en sus respectivos estadios. A cara de perro será un duelo que los pepineros tampoco afrontan con todo su equipo de gala, sin los ya citados Tito y Bueno, y sin los lesionados Timor, Koné, Omar Ramos, mas los de larga duración Serantes y Robert Ibáñez (otro ex del Granada). Tampoco jugará Alberto Martín, expulsado en Mestalla el martes, y por el que tampoco prosperaron los recursos presentados por su equipo para jugar hoy.

Leganés y Granada se han intercambiado mensajes de buen rollo antes del partido, pero saben que a las tres de la tarde, en un sitio habrá dicha y en otro drama. Final, final.