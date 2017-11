Tevenet no da con la tecla

El Granada CF afronta este domingo el, a priori, partido soñado para seguir como líder de Segunda División, aunque también puede ser el más peligroso. El equipo rojiblanco, que perdió momentáneamente el liderato el viernes tras el triunfo del Osasuna, que por tanto tiene un partido más, recibe hoy en Los Cármenes a las 12:00 horas al Sevilla Atlético, que es el colista de la competición y llega a la ciudad de la Alhambra con la necesidad imperiosa de vencer para no hundirse más en el pozo de la clasificación. El filial tiene sólo siete puntos y está a seis de la salvación, por lo que si no quiere dejar de competir por su objetivo a mitad de temporada debe empezar a sumar de tres en tres, algo que no ha hecho hasta el momento, ya que no ha ganado ninguno de los trece encuentros disputados en lo que va de temporada y sus siete puntos se deben a otros tantos empates.

Ha habido pocos cambios en la plantilla respecto a la que brilló la pasada temporada

mal atrás y adelante

El equipo dirigido por Luis García Tevenet es el que menos goles marca y uno de los que más recibe, por lo que necesita multiplicar su eficacia ofensiva y cerrar espacios atrás para no ceder tantas ocasiones a su rival. Si el Granada no se confía y sale al césped concentrado, no debería tener problemas para continuar como líder de la Liga 123, pero los filiales son equipos imprevisibles y cargados de calidad, por lo que el Sevilla Atlético no va a permitir ninguna relajación local. Además, los visitantes estarán espoleados por más de quinientos sevillistas que darán aún más colorido a la grada del estadio.

dibujo

Tevenet tiene un sistema de juego por excelencia. El técnico sevillista utiliza un 4-2-3-1 que se caracteriza por un centro del campo destructivo. Yan Brice y Fede San Emeterio son los encargados de darle sentido al juego del equipo y destruir el del rival. Ambos están consolidados en el pivote, pero el principal problema del entrenador viene a la hora de encontrar la línea de tres jugadores que se sitúan detrás del delantero. Curro y Pozo son fijos ahí, pero por el tercer puesto han pasado Cantalapiedra, Miguel Olavide y Pepe Mena. En la punta de ataque los referentes son Carlos Fernández y Marc Gual, que comparten posición en el terreno de juego cuando Tevenet opta por emplear un 4-4-2. Entre ambos llevan cinco de los ocho tantos del Sevilla Atlético, aunque Carlos Fernández es el principal peligro de los visitantes en ataque.

defensa

José Antonio Caro y Juan Soriano se reparten la portería del Sevilla Atlético, aunque Caro ha disfrutado hasta el momento de más minutos. En el último partido, en el que el filial empató contra el Tenerife, el titular fue Soriano. La línea defensiva está formada por Carmona y Matos en los laterales, mientras que el eje de la zaga lo componen Álex Muñoz y Berrocal. Excepto Berrocal, que se ha hecho con un lugar en el once a pesar de jugar en el juvenil la temporada pasada, los otros tres eran fijos a las órdenes de Diego Martínez el último año.

pocos cambios

La principal novedad en el Sevilla Atlético con respecto a la temporada pasada se encuentra en el banquillo. Diego Martínez dio el salto al Osasuna y ahora el entrenador del filial es Tevenet, que hasta el momento no ha dado con la tecla. Además, en la plantilla ha habido pocos cambios y solo hay cuatro novedades. Una en la defensa, en la que se ha incorporado Konyk, dos en el centro del campo (Carballo y Olavide) y otra en la zona ofensiva con la llegada de Cantalapiedra. Hasta el momento ninguno de ellos se ha hecho con un puesto fijo en el once. El Sevilla Atlético es el equipo que menos goles marca de la competición, con solo ocho, y es el tercero que más recibe, con 18, solo por detrás del Córdoba y del Valladolid. Tevenet no ha conseguido encontrar aún el equilibrio necesario entre ataque y defensa.