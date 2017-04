Tony Adams en lugar de Lucas Alcaraz

Lo que estaba predestinado a ser una relación de casi dos temporada se ha quedado en poco más de seis meses. Desde ayer, Lucas Alcaraz ya no es entrenador del Granada porque los responsables del club han tomado la decisión de prescindir del técnico granadino. Asimismo, se ha determinado que se haga cargo del equipo Tony Adams, director deportivo del club y vicepresidente de DDMC, empresa del presidente del Granada, Jiang Lizhang. Con este nombramiento, el conjunto rojiblanco queda en manos de un hombre que es de la total confianza del máximo mandatario de la entidad rojiblanca. En principio, Adams estará en el cargo hasta la conclusión de la presente temporada que, salvo milagro mayúsculo, finalizará con el conjunto granadinista descendido a Segunda División.

Los hechos se desencadenaron en la mañana de ayer, cuando Lucas Alcaraz fue informado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la decisión adoptada por los responsables de la entidad debido a, tal como se informó en un comunicado, "la situación en la que está el equipo y las sensaciones que arroja tras los últimos resultados obtenidos".

El nuevo técnico rojiblanco tiene un escaso bagaje como entrenador

Por lo tanto, el detonante para dejar contar con el técnico granadino ha sido la derrota del pasado domingo ante el Valencia, partido en el que el Granada se mostró entregado a su destino y sin ninguna capacidad para la lucha. Los últimos seis choques que ha disputado el conjunto rojiblanco se han saldado con cinco derrotas y un empate. En otras palabras, sólo un punto sobre 18 posibles, lo que ha dejado al equipo prácticamente condenado al descenso al estar a siete puntos (habría que añadir el average perdido) de la salvación tras presentar un paupérrimo bagaje de 20 puntos en 31 partidos.

Así, ayer concluyó la tercera etapa de Alcaraz en el banquillo rojiblanco. Precisamente, desde el retorno a Primera División, el técnico granadino ha sido el único que ha podido completar una temporada entera: tras hacerse cargo del Granada en enero de 2013 en sustitución de Juan Antonio Aquela, año en el que logró el objetivo de la permanencia, fue en la campaña 2013/14 en la que dirigió al equipo de principio a fin con idéntico resultado, pues se volvió a sellar la permanencia en Primera División.

Por el contrario, nada ha salido bien esta temporada que comenzó con el cambio de dueño en el Granada -Jiang Lizhang compró el club a Gino Pozzo- y la contratación de Paco Jémez como entrenador de un equipo que, según idea que se transmitía por entonces, estaba llamado a no pasar ningún apuro este año para, posteriormente, pasar a pensar en cotas mayores. Después de una presentación a bombo y platillo, el canariofue destituido tras la disputarse de la sexta jornada (derrota ante el Alavés por 3-1), momento en el que el Granada apenas tenía dos puntos en su casillero. Tras un partido dirigido por Lluís Planagumà -nueva derrota ante el Leganés (0-1)-, Alcaraz se hizo cargo del equipo con el objetivo de enderezar la nave y corregir el cúmulo de despropósitos que habían aderezado la puesta a punto del nuevo proyecto rojiblanco. Incluso fue renovado por una temporada más el pasado 8 de enero, pero el reto ha sido imposible de superar, pues en los 24 encuentros de Liga que ha dirigido al Granada sólo se ha logrado cuatro victorias, seis empates y catorce derrotas, un balance más que insuficiente.

El nuevo entrenador del Granada, Tony Adams, afrontará su cuarta experiencia como técnico. Adams, de 50 años, que militó en el Arsenal entre 1983 y 2002, ha tenido hasta la fecha un pobre bagaje como entrenador, primero en equipos modestos de Inglaterra y más tarde en el Gabala, de la primera división de Azerbaiyán.

Según recoge Efe, tras colgar las botas en 2002, en noviembre de 2003 fue nombrado técnico del Wycombe Wanderers y no pudo evitar el descenso a la League Two, cuarta división del fútbol inglés. Dimitió en noviembre de 2004. No fue hasta octubre de 2008 que Adams vivió su segunda experiencia en un banquillo al incorporarse al Portsmouth como ayudante de Harry Redknapp en junio de 2006. La marcha de Redknapp al Tottenham Hotspur dos años después le dejó como entrenador hasta febrero de 2009, cuando fue destituido. En mayo de 2010 firmó con el Gabala, pero su experiencia en la liga de Azerbaiyán duró sólo un año y medio, puesto que en noviembre de 2011 dimitió. Regresó, al club poco después como director deportivo.