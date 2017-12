¿Turrón duro o blando?

La tesitura que esta noche tiene el Granada CF, y por ende José Luis Oltra, es de aúpa. Tienen mucho más que perder que ganar, que tampoco es moco de pavo. Una victoria contra el Sporting evitará una Navidad convulsa. Empatar levantará las iras del público pero no las de la cúpula rectora del club. Una derrota puede precipitar acontecimientos y reacciones. Estos dos últimos resultados dejarían al equipo favorito al ascenso, y en fechas tan señaladas, fuera de la zona de play off durante dos semanas, con una racha de resultados más negativa que positiva, y con la futura visita a Cádiz amenazando con aumentar esa tendencia. Esta noche, la credibilidad de este Granada se juega buena parte de su crédito.

Viene el Sporting, uno de los también candidatos al ascenso por esa ayuda de compensación al descenso que aporta la Liga. De esos que han podido tirar de chequera en el mercado y que están llamados a pugnar por volver a Primera. Llegan a Los Cármenes peor situados que los granadinistas pero con entrenador nuevo y con bríos renovados tras golear la semana pasada la Tenerife. Los estados de ánimos mandan, y mucho, en el fútbol, y el del Granada no es el mejor ahora mismo. Sólo puede contrarrestar ese conato de resurrección asturiano el poder que ejerce el equipo granadinista en casa, donde se muestra fuerte pese al amago de avería hace dos semanas contra el Almería, otro equipo que llegaba a la ciudad con entrenador recién firmado.

Una victoria amansará unas aguas que pueden levantarse con un empate o una derrota

A esa fortaleza como local se agarra este Granada que, además, tendrá a todas sus armas cargadas. Después de muchas semanas, entre sanciones y lesiones, Oltra podrá contar con todos sus hombres disponibles, lo cual añade también un punto más de presión si cabe a su gestión de este encuentro: no tendría excusas para que el equipo no muestre su mejor cara.

La primera decisión drástica la tomó ayer a la hora de conformar la convocatoria. En la misma no han entrado ni Antonio Puertas ni Raúl Baena como nombres más destacados, aunque con respecto a Reus también se ha caído el central uruguayo Menosse. Es significativa la ausencia del mediocentro malagueño, aunque seguramente la decisión la haya tomado el valenciano a merced de las semanas que lleva sin estar al cien por cien y por estar recién salido de unas molestias. Ese matiz ha hecho que para la medular cuente con los mismos efectivos que en Tarragona. Seguramente repitan Montoro y Kunde de cerebros. Que no esté Puertas, ni tampoco Licá, hacen que en la lista no haya recambios para los hombres de banda. Raro es que sigan pasado el mes de enero.

La vuelta de Machís, el mejor canalizador ofensivo del equipo, llena las alforjas de esperanza. Aunque atención a este nuevo Sporting de Rubén Baraja, al que se le ha visto ya la tendencia rupturista con Paco Herrera, y que ahora se ha refugiado en la cercanía entre líneas y la salida al contragolpe. Puede ser que Machís o Pedro no tengan espacio para desarrollarse.

La otra novedad en la convocatoria es la de Sergio Peña, que en casa tendrá más oportunidades que fuera. Su capacidad de asociación será básica para madurar el partido. En punta, la sequía de tres partidos sin anotar de Joselu le pueden abrir las puertas de la titularidad nuevamente a Adrián Ramos, al que todavía Oltra no le ha encontrado acomodo en ningún dibujo. El equipo gana un referente arriba pero perdería la movilidad. Atrás está claro que Saunier relevará a Germán por exigencias del guión.

Con ese once prácticamente de gala, el Granada tiene que dar su mejor versión. El Sporting acude a Los Cármenes sin Carlos Castro, baja al final, pero Baraja recupera a Calavera para el flanco defensivo derecho y al ex granadinista Álex Bergantiños, que llegará apurado al partido por unas molestias derivadas del duelo ante el Tenerife.

Un partido que marcará las Navidades rojiblancas, que no estaría mal que fuera algo felices después de un 2017 para olvidar. El año en el que se cayó de los cielos.