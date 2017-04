Varios dibujos sin efecto

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, aprovechó los dos entrenamientos a puerta cerrada de la semana en el estadio para ensayar una variante ya esbozada durante la sesión del miércoles y que al final fue por la que optó para actuar de inicio contra el FC Barcelona. El técnico no varió su habitual defensa de cinco pero en lugar de actuar con dos medios, dos bandas y un punta, que era lo habitual, decidió reforzar la medular con un tercer efectivo y dejar arriba dos jugadores con libertad total de movimientos, sin nadie específico en los costados. Es decir, 1-5-3-2 en lugar del hasta ahora usado 1-5-4-1. Angban fue el elegido para acompañar a Uche y Wakaso en la media, Ingason se quedó en el banquillo por primera vez desde que llegó en invierno dejando su lugar a Lombán, y Kravets entró en el sitio de Adrián Ramos, que como avanzó Alcaraz el viernes inició el choque en la suplencia.

un barça raro

Como era de esperar, el Granada tuvo muy poco la pelota en el primer tiempo con una media tan física pero, a la vez, tan limitada a la hora de crear juego. No obstante, el principal impedimento para no tener el esférico fue que enfrente estaba el Barcelona, y eso que no jugada Messi por sanción y que Luis Enrique dejó a varios titularísimos en el banquillo o en casa, caso de Piqué, Umtiti o Iniesta. Además, colocó de forma extraña a Andre Gomes acompañando a Neymar y Luis Suárez en ataque, aunque el luso tenía la obligación de acompañar siempre a Héctor en sus subidas. Con la lesión de Rafinha, su once fue más ortodoxo al colocar en la medular a Andre Gomes y arriba a Paco Alcácer.

otra vez a la espalda

Después de que Ochoa se convirtiera en el protagonista del primer tiempo al evitar en varias ocasiones el tanto de Luis Suárez en varias claras ocasiones visitantes, el gol llegó como en tantas ocasiones esta campaña en un balón largo que sorprendió a la defensa. Alcaraz sigue insistiendo con tres centrales y los zagueros se empeñan en dar facilidades a los oponentes. Fue, como no, Luis Suárez el que ganó la espalda a su compatriota Gastón Silva tras un perfecto pase el largo de Jordi Alba y el que superó, esta vez sí, por alto a Ochoa. Después de defender de forma eficiente y aceptable durante todo el primer tiempo, el 0-1 llegó en el epílogo de ese periodo y, otra maldita vez, con un balón en largo a la espalda de la zaga.

cambio en el descanso

Alcaraz cambió de idea en el descanso e introdujo a Boga por un desdibujado Angban, retornando al usual 1-5-4-1, con el galo pegado a la derecha y Pereira en la izquierda pero ayudando mucho y volcándose mucho al centro. No pudo ser mejor la idea ya que Boga firmó su primer gol de la temporada para empatar el choque en el minuto 50 tras un pase perfecto de Saunier, improvisado asistente. En el 55', Adrián Ramos reemplazo a un trabajador pero apagado Kravets, manteniéndose el mismo dibujo.

nuevos esquemas

Con la última sustitución tras el 1-2 del Barcelona, el técnico viró a un 1-4-2-3-1 pero la expulsión de Uche provocó que tuviera que terminar el encuentro con un 1-4-4-1. Esta inferioridad permitió al Barcelona la goleada de los instantes finales.