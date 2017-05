'Velatorio' en El Sadar

Cuando hace unos meses el Osasuna y el Granada hacían sus números de cara a la permanencia seguro que tenían marcada la fecha de hoy en el calendario como un día en el que ambos equipos podrían estar en condición de luchar por tres puntos clave para seguir un año más en Primera División. Pero en este tiempo ambos conjuntos no han hecho otra cosa que reiterar su empeño en dejar claro que son las peores escuadras de toda la Liga. Y a fe que lo han demostrado con creces. Tanto que rojiblancos y pamploneses llegan a esta penúltima jornada ya descendidos... y desde hace ya varias jornadas, lo que da una idea de la paupérrima campaña que han protagonizado estos equipos que no han dado una a derechas desde que empezó la competición liguera.

Así, lo que iba a ser un partido a cara de perro, a vida o muerte, se ha convertido en un encuentro de trámite en el que el Granada y el Osasuna deben, si les queda algo de orgullo en el depósito, intentar sumar un triunfo con el que dejar buen sabor de boca y, además, con el que evitar cerrar el año deportivo llevando el farolillo rojo a sus vitrinas. Eso sí, a los de Tony Adams le valdría el empate para seguir por delante de sus anfitriones hoy y, además, aún queda la última jornada. Eso sí, si los granadinistas ganan asegurarán la penúltima plaza... ¡todo un 'éxitazo'!

Tampoco estaría de más que el Granada sumara la primera victoria de la 'era' Tony Adams, que desde que se hizo cargo del equipo los rojiblancos han sido incapaces de sumar, siquiera, un solo punto. Además, aunque el técnico prometió un juego ofensivo, la realidad es que en cinco partidos sólo se ha marcado un gol -se han encajado 13- y en todo momento se ha dado la impresión de ser un equipo desmoronado y abandonado a su suerte.

Para intentar sorprender al Osasuna en El Sadar, Adams podrá contar finalmente con Isaac Cuenca, que ha superado sus problemas físicos que hicieron que el extremo abandonara el entrenamiento del jueves. Por el contrario, el técnico inglés ha optado por no contar con el lateral Héctor Hernández, del que considera que está falto de rodaje a pesar de tener ya el alta médica.

Al no viajar tampoco a la capital navarra Gastón Silva, que está esperando el nacimiento de su hijo, Dimitri Foulquier jugará como lateral zurdo, mientras que será el portugués Rubén Vezo el zaguero por la derecha.

La titularidad del joven Juan Entrena, jugador granadino del filial que debutó en Primera contra el Real Madrid la pasada jornada, podría ser otra de las novedades que el preparador introduzca en el entrenamiento ante el Osasuna.

Tony Adams tiene para este choque las bajas de Saunier, Tabanou y Artem Kravets, que aún no se han recuperado de sus lesiones. Además, no puede contar con Ponce y Pervis Estupiñán, que están con sus respectivas selecciones preparando el Mundial sub 20. Además, el inglés ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a jugadores que hasta hace poco era importantes para él como es el caso de Wakaso.

El Osasuna, por su parte, pese a recuperar a Oier, que ha cumplido su sanción, y a Kenan Kodro y Emmanuel Riviere, tras recuperarse de sus lesiones, cuenta con numerosas bajas, hasta nueve, ya que ayer se sumaron las de Javier Flaño y Miguel De las Cuevas. También son bajas el sancionado Juan Fuentes y los lesionados David García, Fausto Tienza, Fran Mérida, Tano Bonnín, Miguel Flaño y Didier Digard.

Por lo tanto, todo preparado en El Sadar para acoger en su césped los 'cuerpos' de dos equipos que llegan al partido con el certificado de defunción atado en la mano. Serán 90 minutos de responso en el que los más sentidos seguidores pamploneses despedirán a los suyos. A la conclusión, el Granada será trasladado a su ciudad, donde el viernes que viene será velado por su sufrida parroquia. A partir de ahí, a creer en una resurrección que, si no al tercer día, sí puede ocurrir dentro de un año.