"Vengo a dar una patada en el culo a los jugadores"

Tony Adams. Leyenda del fútbol inglés, jefazo de la defensa del primer Arsenal del Arsène Wenger y de la Inglaterra de Venables que se cargó a España en los penaltis de la Eurocopa del 96. Ese hombre es ahora entrenador del Granada CF. De forma accidental, como bien señaló ayer en su rueda de prensa de presentación, de la que hizo gala de un estilo agresivo y muy british para lo que está acostumbrado el seguidor de a pie y el periodista granadino. "Vengo a patear el culo a los jugadores y que espabilen". Tal cual lo dijo en su alocución ayer el técnico y vicepresidente de DDMC, empresa de la que es dueño el presidente rojiblanco. Adams, como el club, creen que la salvación es "posible" y ven en el relevo de Lucas Alcaraz por el de Romford un estímulo para que el equipo reacciones, aunque el inglés reveló que para final de mes habrá director deportivo, y que está trabajando para firmar a un entrenador español para la próxima temporada.

De entrada, Tony Adams deseó "lo mejor a Lucas Alcaraz", con quien tuvo una "pequeña relación estos meses" de convivencia en el club. El inglés le calificó como "un buen hombre" que "será siempre bienvenido cuando vuelva a la Ciudad Deportiva". "La decisión de destituir a Lucas es de DDMC junto al presidente, que es quien tiene la última palabra, pero aconsejado por nosotros", explicó Adams sobre la decisión de rescindir al granadino. Cuestionado sobre por qué se le renovó, entonces, en enero, el inglés comentó que "fue para dar confianza y apoyo, y así poder seguir adelante. Era una forma de inspirar al grupo y a Lucas a conseguir resultados. Es una decisión muy difícil despedir a un entrenador. Creímos en Lucas para conseguir resultados en esos momentos. Por eso dejamos pasar el tiempo. Esperábamos a que hubiera buenos resultados y ha sido una decisión valiente hasta que ahora ves que el descenso es una posibilidad, por eso la tomamos ahora. Ha sido para crear un shock en el equipo a ver si el jugador puede tomar una reacción distinta", declaró Tony Adams.

Mi objetivo no era entrenar, sino poner las cosas en su sitio en la parte deportiva"

Afirmó que "no veía venir" que fuese a acabar siendo el entrenador del primer equipo: "Soy un entrenador interino que viene a mantener al equipo en la Liga. Con mis cuarenta años de experiencia en el fútbol voy a dar una patada en el culo a los futbolistas para que espabilen, para que trabajen duro, a hacer que el equipo no encaje goles y los marque en la portería contraria. Es lo que voy a hacer", lanzó el técnico londinense al tiempo que golpeaba el puño en la palma de su otra mano, al mismo tiempo que sonreía abiertamente, algo que no dejó de hacer durante toda la rueda de prensa.

De esta forma trató también de quitar hierro a su falta de experiencia en los banquillos. Incluso sacó pecho por haber tenido una racha de "doce partidos sin encajar gol en Azerbaiyán" cuando entrenaba en la Liga del país caucásico. Pero no negó que su ausencia de tablas en los bancos españoles "es un hecho". Aprovechó ese momento para recordar que "no era mi objetivo entrenar. Solo reorganizar y reestructurar para poner todas las cosas en su sitio en la parte deportiva. No creo que haya otra persona en el club o fuera del club que quiera venir y luchar por el Granada".

"Voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para ganar el partido del próximo domingo y hacerlo lo mejor posible", expresó Adams, quien dijo que "no conozco otra manera de conseguir resultados que no sea entrenar, entrenar y entrenar". El técnico también aprovechó para intentar explicar lo que quiere del equipo, aunque su filosofía de juego "no se puede aplicar al Granada" ya que el fútbol "se trata de equilibrio", y "este equipo es muy joven y sin experiencia, y ellos necesitan a un entrenador". "Hay que endurecer a los jugadores, unirlos y reactivarlos porque somos un poco blandos", finalizó.