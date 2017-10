Vestidos con el traje de la seriedad

Ataviado con un serio y pulcro atuendo se llevó el Granada CF su duelo en Los Pajaritos ante el CD Numancia, el primero que ceden los rojillos en su feudo. El 4-2-3-1 rojiblanco funcionó de nuevo en una tarde en la que la solvencia volvió a ser fundamental en los de Oltra. No en vano, el cuadro de franjas horizontales -ayer, totalmente de verde- sustituyó el oficio por el juego durante la mayor parte de los 90 reglamentarios, y ello le sirvió para vencer y convencer en una cancha compleja.

Le costó, en general, a los de Los Cármenes manejar y tener el dominio del duelo desde la posesión y la asociación. Prefirieron, en ciertas fases, las líneas juntas y las pelotas largas para tratar de hacer daño a los locales. Y, curiosamente, así se adelantaron, con un esférico que cruzó el 70 por ciento del terreno de juego y que llegó a un Pedro empeñado en prolongar su estado de gracia. El autor del envío, un Montoro que ya marcaba diferencias en, prácticamente, su primera aparición de la cita vespertina.

Tampoco trastocó los planes -ni el dibujo- la entrada obligada de Alberto Martín por Baena en el 16'. La misión de uno y otro fue homóloga ya que la creación continuó en los pies del citado Montoro, bien apoyado, ofensiva y defensivamente, por los flancos. Tampoco variaron el guion resto de sustituciones del técnico granadinista, más allá de buscar más seguridad atrás con hombres como Quini.

Lo positivo para sus intereses es que los filipinos ganaron. No obstante, el feliz resultado no debe empañar que hubo momentos de descontrol sobre el verde que pudieron costarles muy caros. Con 0-2 y con un futbolista más, los visitantes permitieron llegadas muy peligrosas de los pupilos de Arrasate e, incluso, una diana. No fue una avalancha de los de Soria, mas sí causaron cierto nerviosismo que sólo la seguridad de Varas bajo el arco pareció contrarrestar.

No hay que obviar tampoco la actuación de Rey Manaj como otro síntoma positivo de un equipo cada vez más cuajado. El albanés entendió a la perfección lo que necesitó el partido en cada momento, y tuvo premio con un gol que, a buen seguro, incrementará su confianza. A la vista de sus últimas funciones, se puede contar con él bastante más. De hecho, el Granada CF capturó tres puntos en un envite en el que volvieron a sobresalir virtudes que ya se vieron en Alcorcón.