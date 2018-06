Vía libre para fichar a Francisco

En el mundo del fútbol no hay tiempo para mirar atrás. Hace apenas cuatro días que dejó de rodar el balón para el Granada y todo lo que sea hablar de pasado suena ya a rancio. El futuro lo devora todo, casi hasta el presente. Una vez confirmado el lunes que Miguel Ángel Portugal no va a seguir al frente del primer equipo, toda la atención de los máximos dirigentes rojiblancos se centra en la figura del nuevo entrenador. La jornada del martes no trajo consigo la incorporación del nuevo inquilino del banquillo rojiblanco pero sí que deparó una importante novedad relacionada con Francisco Rodríguez, que es el técnico que tiene más papeletas para ser el encargado de intentar llevar al Granada hasta Primera División en la campaña venidera.

El preparador almeriense es desde ayer un técnico libre. A primera hora de la tarde el CD Lugo confirmó que Francisco había llegado "a un acuerdo de rescisión de su contrato" lo que significa que ponía "fin a la relación contractual que le unía con la entidad albivermella hasta la próxima campaña".

39años. Pese a su juventud para ser entrenador, Francisco cuenta ya con experiencia en los banquillos

El Lugo quiso "agradecer la implicación, entrega y profesionalidad tanto de Francisco como de su cuerpo técnico durante la temporada, y desearle la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales".

La relación contractual de Francisco con el Lugo, el hecho de que el técnico no estuviera libre, parecía ser el primer impedimento para la llegada del entrenador al Granada, con el que mantiene negociaciones avanzadas desde hace una semanas, cuando la fase regular aún se estaba disputando pero tanto el club rojiblanco como el lucense no tenían opciones reales de promoción de ascenso.

Sin embargo, una vez superado el escollo del Lugo ha aparecido un nuevo obstáculo en el camino que, salvo imprevisto, debe llevar a Francisco hasta el Granada en las próximas horas. Ese imprevisto se llama Córdoba, conjunto de Segunda que también está interesado en el preparador.

Pese a la gesta alcanzada, una permanencia que hace unos meses parecía imposible, en el club cordobés no está clara la continuidad de José Ramón Sandoval en el banquillo y el técnico que suena con fuerza para sustituirlo es el propio Francisco.

El buen proyecto que tiene pensado montar el Córdoba para la próxima temporada y la buena relación de Francisco con varios dirigentes de este club, con los que ya trabajó en el pasado, son aspectos que podrían perjudicar al Granada.

Distintas informaciones de las últimas horas también colocan a Francisco en el foco de atención del Málaga, otro club que continúa sin entrenador para la próxima campaña y que pudiera estar interesado en el fichaje del ex preparador del Lugo.

La buena campaña firmada con los gallegos, con los que estuvo gran parte del curso en puestos de ascenso directo, le está haciendo ser el gran deseado en estos primeros días de postemporada.

No obstante, desde el entorno del técnico se insiste en que actualmente el Granada sigue siendo el mejor colocado para contratar al joven preparador, que a mediados de este mes cumplirá cuarenta años, y en que, si todo transcurre con normalidad, la operación se cerrará en breve.