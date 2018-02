Victorias por empaque

Los goles siguen siendo la mejor medicina para este Granada que está 'deseandico' que solo se hable de fútbol, y no de los escarceos con la justicia de aquellos que fueron su presidente y su dueño. Prácticamente está coincidiendo la resaca de la tormenta con la mejor racha en años del equipo rojiblanco, y qué decir de la temporada. Cuatro victorias seguidas como cuatro soles, donde ya marca hasta el para muchos defenestrado (para otros, un fuera de serie) como Adrián Ramos. A la chita callando ya suma cuatro goles y es el tercer máximo goleador del equipo tras Machis y Joselu. Hace semanas, la calle bullía pidiendo cabezas tras la goleada en Barcelona y ahora miran lo que queda de Liga pensando en que no sólo se va a subir, si no que se hará como campeón.

MANTENER LA CALMA...

Ni antes era el Granada tan malo ni ahora tan bueno. De hecho, todos los rivales de esta segunda vuelta están siendo equipos de mitad de la tabla para abajo. El mejor clasificado contra el que se ha medido el conjunto de Oltra ha sido el Valladolid, que ahora es noveno. Quedan por venir los miuras, aunque con casi todos los partidos frente a ellos en casa, y varias salidas de terror como Lugo, Oviedo, Huesca, Gijón y una que asoma terrible como la de Almería, donde el equipo ha vivido noches de pesadilla en los últimos tiempos. Aunque en el fondo cuesta decirle a un aficionado que tenga los pies en el suelo cuando lleva 360 minutos viendo a su equipo ganar partidos, alguno de ellos con el subidón de hacerlo al final como en Córdoba, hay que tomar conciencia de una de esas leyes de Murphy del fútbol y de la vida: cuanto más larga es una buena racha, más cerca se está de que termine. Cierto es que los tópicos suelen ser realidad y mito a partes iguales en este juego.

VERSIONES

Me gusta más este Granada que gana sin alardes de brillantez, que el que enganchó la racha que subió al equipo a la zona alta entre los meses de octubre y noviembre. Aquel Granada jugaba muy bien, bastante bien, por eso dolió tanto ese bajón de los dos meses posteriores. Ahora veo a un equipo más compactado, y no por el mero hecho de no encajar goles, si no porque gana incluso sin jugar del todo bien. Cuando las victorias llegan ante contrincantes que también juegan bien, es porque el bloque trabaja de forma más oscura que luminosa. El domingo, el Alcorcón incomodó en muchas ocasiones al Granada, que al final ganó porque supo gel suficiente peligro como para meter dos sin que la impresión final fuera de brillo. En Córdoba, los verdiblancos pudieron hacer un roto pero también hubo un factor de suerte y calidad que decidió. Son mimbres sobrados para subir.

ENMIENDAS

También me convence, de lo que veo en las últimas semanas, que el Granada haya sabido arreglar algunos problemas que se creían enquistados. Por ejemplo, la defensa de los balones parados y la sangría de goles en contra, registro el cual ha mejorado ostensiblemente con el 1-0 al Valladolid y el 2-0 del domingo. Dos partidos seguidos más sin recibir y el Granada estará por debajo de la media de un gol en contra por encuentro que es tan peligrosa, sobre todo si al final la vía del ascenso es la larga mediante el play off. Coincide además con tres titularidades diferentes en el centro de la zaga, donde se han alternado Germán, Saunier y Chico Flores sin que esta se resienta salvo en el golazo de Alfaro en Córdoba, muy difícil de defender. Oltra también ha tapado la sangría en la pelota parada y también los bajones de las segundas partes, aunque también en esto ha tenido que ver que el equipo no tuviera los partidos encarrilados al descanso. Físico o mental, lo cierto es que los dos últimos encuentros, el Granada ha acabado en un punto álgido. Quizás sea por la preparación física que ahora empieza a repuntar, pero los d rojo y blanco empiezan a ser un conjunto completo. A ver ahora contra los 'gallitos'.