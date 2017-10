Vidas casi paralelas

Quien dijera que los partidos de Segunda no tienen cartel, hoy se puede comer sus palabras. Vale que Alcorcón, Lugo o Nàstic no llamen la atención, pero Oviedo sí. Y mucha. Casi tres décadas han tardado rojiblancos y carbayones en volver a cruzar sus vidas en un terreno de juego. En ese trecho les han pasado muchas cosas, y bastante diferentes. Los azules llegaron a jugar en Europa poco tiempo después de su última visita al viejo Los Cármenes y fueron un morador habitual de la Primera División hasta entrado el nuevo siglo. Mientras tanto los granadinos penaban en el pozo de la Segunda B. Fue en ese comienzo de milenio cuando a ambos equipos les rozó la tragedia de la desaparición, previo descenso administrativo por impagos. Granada y Oviedo saben lo que es jugar en el barro de la Tercera y que encima les saliera un 'engendro' empresarial para darles sepultura. Las dos aficiones resistieron y sobrevivieron, y luego encontraron el maná extranjero para devolverles al fútbol profesional, Pozzo en el caso propio y el magnate Carlos Slim en el norteño. Ahora se reencuentran en Segunda, buscando la gloria perdida para dos ciudades que siempre aspiran a más. Dos equipos que están obligados a mirar por el ascenso y que esta tarde dirimen un duelo directo.

No llegan contentos ni los unos ni los otros. La jornada intersemanal ha devuelto las dudas al Granada y envuelto en rabia al Oviedo. Dieron varios pasos atrás en su progresión los rojiblancos tras visitar Tarragona, donde se demostró no solo que los recambios están lejos de mantener el nivel de los titulares, si no que algunos de los intocables tuvieron hilo directo con los goles que costaron la derrota en el campo de un equipo de zona de descenso. Los oviedistas siguen sin ganar tras los últimos cuatro partidos, dejándose empatar ante el Tenerife de forma injusta, ya que las sensaciones que transmitieron los de Anquela fueron bastante buenas, sobre todo en la primera mitad. Entre la búsqueda del equilibrio y la regularidad del Granada y las ansias por ganar de un Oviedo que progresa poco a poco transcurrirá el encuentro de esta tarde en Los Cármenes.

Tras la debacle de Tarragona volverán al equipo Pedro Sánchez y Ángel Montoro

De los errores cometidos por el Granada en el Nou Estadi quedaron retratados algunos jugadores. Como que Montoro parece no notarse en los partidos nunca, pero cuando no está se le echa mucho de menos. Que Menosse tiene muchas carencias hasta en lo que son sus fortalezas como central. También que ni Espinosa ni Kunde están para liderar al equipo, o que este no es el Antonio Puertas que todos vimos cuando estaba en el 'B' luego en el Almería. Oltra seguirá sin poder contar con algunas piezas clave del equipo, ya que Germán (que ayer se incorporó a los entrenamientos de grupo como parte de su recuperación) y Adrián Ramos siguen lesionados, y a Sergio Peña falta diagnosticarle tiempo de baja tras su lesión jugando con Perú. El valenciano recupera a un hombre que se demostró básico por su ausencia en Tarragona. Pedro Sánchez recupera su sitio en el once tras cumplir sanción el miércoles y eso hará que Oltra pueda volver a un once de garantías parecido al que le hizo ganar tres partidos seguidos antes de bajón ante el Nàstic. Falta conocer si decidirá entre Espinosa y Kunde en la mediapunta (apunta al talaverano, suplente ante los granas) y si definitivamente sienta en el banquillo a Menosse para darle galones a un hombre que debería tenerlos como Chico Flores.

En el Oviedo confían en que el trabajo de Anquela, ex del Granada, de frutos en el que fue su ex estadio. La venganza de los 'ex' puede manifestarse de formas muy diferentes. Lo hacen después de que el entrenador jienense diera con la tecla el miércoles ante el Tenerife, que si bien no les sirvió para ganar, sí para demostrar fortaleza en la medular, control de los partidos y más llegadas. El invento fue un trivote con Forlín, Rocha y Folch, que quizás se modifique con la lesión de Héctor Verdés, que obligaría a Anquela a retrasar a Forlín al eje de la zaga. Más que un 1-4-3-3, el Oviedo jugaría con línea de cuatro, un pivote con dos medios por delante, y dos jugadores de banda peligrosos como Aarón Ñíguez y Saúl Berjón, con Toché como único punta.

Un ataque peligroso y prometedor para los oviedistas, que saben que de ganar en Los Cármenes le habrán vuelto a meter las dudas en el cuerpo a Oltra y este Granada capaz de ganar con seriedad y perder con desfachatez.